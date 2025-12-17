Bursa'da Balkan ve Rumeli kökenli göçmenlerin tarihini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla başlatılan 'Göçmen Torunlarının Gözünden Balkanların İzi, Bursa'nın Mirası' projesinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğindeki toplantıda, göç yolculuğunun izleri genç kuşakların bakış açısıyla ele alındı.

Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Göçmen Torunlarının Gözünden Balkanların İzi, Bursa'nın Mirası' projesinin tanıtım toplantısı yapıldı. CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Balkan ve Rumeli kökenli vatandaşların tarihsel mirasının genç kuşaklara aktarılmasının önemine vurgu yaptı.

'BİZLER MUHACİR DİYE KÜÇÜMSENENLER DEĞİLİZ'

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, yaptığı konuşmada, Balkan ve Rumeli kökenli vatandaşların yaşadığı acılar ve sürgünlerin unutulmaması gerektiğini vurguladı. Öztürk, 'Bizler 'muhacir' diye küçümsenenler değiliz. Muhacirlik, geri çekilmek değil; sonuna kadar mücadele etmiş, kaybedilmiş vatanların evlatları olmaktır. Bu gerçeği yeni nesillere anlatmak bizim görevimizdir' dedi.

Milletvekili Öztürk, nın Balkanların başkenti olarak özel bir sorumluluk taşıdığını belirterek, 'Bursa'ya gelen göçler, ortak bir geçmiş ve geleceği inşa etme fırsatı sunuyor. Balkanlar'da ülkeler arasında barışı, kültürel bağları ve ortak insan değerlerini geleceğe taşımak bizim sorumluluğumuzdur' diye konuştu.

BURSA BALKANLARIN BAŞKENTİDİR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise projenin gelecek kuşaklar için son derece değerli olduğunu vurguladı.

Bursa'nın Balkanların başkenti olduğunu ve bu durumun Bursa'ya ayrı bir sorumluluk yüklediğini ifade eden Başkan Bozbey, 'Daha önce de ifade ettiğim gibi, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın Bursa'da olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Bosna'dan Sancak'a, Kosova'dan Girit'e, Yanya'dan Kırcaali'ye, Bulgaristan'dan Batı Trakya'ya ve Kafkaslar'a kadar en yoğun göçü alan şehir Bursa'dır. İktidara geldiğimizde —ki bu yakındır— bunun hayata geçirilmesi için elimizden geleni yapacağız. Bir yanda acılar, sürgünler ve kayıplar varken; diğer yanda ortak bir geçmiş ve birlikte inşa edilebilecek ortak bir gelecek vardır. Özellikle Balkanlar'da, ülkeler arasında barışı konuşabileceğimiz, ortak kültürü ve ortak insan bağını geleceğe taşıyabileceğimiz güçlü bir zemin mevcuttur. Bu çalışma, 'büyük abi-küçük kardeş' anlayışının ötesinde, eşit ve karşılıklı saygıya dayalı bir dayanışmayı esas almaktadır. Bu projenin merkezinde insan vardır; insanı insan yapan tüm değerler vardır. Bu nedenle; belediyemize, Sayın Belediye Başkanımıza, komisyonumuzda başkan vekilliği görevini üstlenen Canan Hanım'a, ekip arkadaşlarımıza, katkı sunan sivil toplum kuruluşlarımıza ve özellikle kıymetli akademisyenlerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu kısa soluklu bir çalışma değildir; bir başlangıçtır' diye konuştu.

BU PROJE GELECEK KUŞAKLAR İÇİN SON DERECE ÖNEMLİ

Gerçekleştirilen tanıtım toplantısında proje hakkında bilgiler veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, söz konusu projeyi ne kadar yaygınlaştırırsak torunlara taşırsak projenin gelecek kuşaklara da aktarım sağlayacağını ifade etti.

'Bu yolculukta Bursanın Balkan şehri özelliği çok fazla' diyen Bozbey, 'Ordan gelenlerin bir çoğunun Bursaya yerleşme hayali var biliyoruz. Burada bir Balkan Enstitüsü kurulması için bir olanak sağlanabilir. Çünkü sadece biz ordan gelmemişiz bir çok ailede parçalanmıştır. Bunların mutlaka gelecek kuşaklara aktarılması son derece kıymetlidir. Bursa'da bu organizasyonun detaylı bir şekilde yapılacak olması da hepimiz açısından önemlidir. Ben mübadil torunu bir göçmen torunu olduğum için böyle bir projenin yapılmasına mutlu oldum. Biz bu göçmen şehrinde göçlerin talep gördüğü barışı her rengi bir araya getirerek sağlamak zorundayız. Bu barış bursanın çok güçlü yönlerinden bir tanesi olmak zorunda olacaktır. Göçmen camiasının da bursaya ekonomiye etkisi 12 milyar dolardır. Bursa ekonomisi 18 milyar dolardır 12 milyar dolarını balkan ve Rumeli'den gelen iş insanlarının katkılarıdır. Ticarette de sanayi de de son derece etkinliği olan bir kesimdir. Ben inanıyorum ki bu projenin sürdürülebilir olması ve alanının genişlemesi bizim için son derece önemlidir. Yapacak çok işimiz orada bıraktığımız eserlerimiz var o eserleri ayağa kaldırmak için yapmak zorunda olduklarımız var. Ben komisyonumuzun her birine teşekkür ediyorum' diye konuştu.