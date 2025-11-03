Pacific Avenue Capital Partners, iştiraki FLSmidth Cement'i, FLSmidth & Co. A/S'dan satın alma işlemini tamamladı. Şirket, FLSmidth Cement bundan sonra Fuller Technologies adıyla faaliyet gösterecek ve küresel çimento sektöründe bağımsız, teknoloji odaklı liderliğe yönelecek. Yeni CEO Dennis Cassidy liderliğinde inovasyon ve büyüme hedefleniyor.

ACCESS Newswire / LOS ANGELES, Kaliforniya (İGFA) - Orta pazarın karmaşık ayrılma işlemleri ve diğer zor durumlarına odaklanan küresel özel sermaye şirketi Pacific Avenue Capital Partners ('Pacific Avenue'), bugün FLSmidth & Co. A/S (CPH:FLS)'den FLSmidth Cement A/S ('FLSmidth Cement' veya 'Şirket') satın alımının tamamlandığını duyurdu.

İşlemin ardından FLSmidth Cement, artık Fuller Technologies ('Fuller') adı altında faaliyet gösterecek ve küresel çimento sektöründe bağımsız, teknoloji odaklı bir lider olarak yeni dönemine başlayacaktır. Fuller, çimento üretim endüstrisi için yedek parçalar ve servisler ile yeni ve ikame ekipmanlar sağlayan sektörün önde gelen çözüm tedarikçilerindendir. Şirketin Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'da üretim tesisleri bulunmakta olup dünya genelindeki yaklaşık 2.700 çimento tesisinin 1.400'ünden fazlasına kurulu ekipman sağlamaktadır.

140 yılı aşkın geçmişiyle Fuller, çimento üretim sürecinin girişinden nihai ürüne kadar tüm aşamalarını kapsayan kapsamlı çözümler sunar. Şirket; kırıcılar, değirmenler, fırınlar, besleyiciler, yükleme sistemleri, pnömatik konveyörler ve otomasyon kontrolleri dahil olmak üzere hem geleneksel hem de sürdürülebilir çimento üretimine yönelik geniş bir ekipman ve yazılım portföyü sunmaktadır. Fuller ayrıca ekipmanlarının tüm yaşam döngüsüne yönelik geniş bir yedek parça ve servis hizmeti yelpazesiyle müşterilerini desteklemektedir.

Pacific Avenue'ın desteğiyle Fuller, müşterileriyle ilişkilerini derinleştirerek değişen ihtiyaçlarıyla daha uyumlu çalışmayı ve güvenilir bir iş ortağı konumunu güçlendirmeyi hedeflemektedir. Şirket, sermaye ekipmanları ve hizmet hizmetleri alanlarında geniş çaplı stratejik büyüme girişimlerini hayata geçirme konumundadır; hem çimento üretimi hem de tamamlayıcı sektörlere hizmet verecektir. Fuller, teknik uzmanlığını ve yenilikçi ürün/sistem portföyünü kullanarak müşterileri için değer yaratmaya ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemeye devam edecektir.

Pacific Avenue Kurucusu ve Yönetici Ortağı Chris Sznewajs, 'Fuller Technologies'i portföyümüze dahil etmekten gurur duyuyoruz. Bu işlem, Pacific Avenue'ın karmaşık, sınır ötesi ayrılma işlemlerini başarıyla yürütme ve küresel işletmelerin sürdürülebilir, uzun vadeli büyüme hedeflerine ulaşmalarını destekleme konusundaki uzmanlığını gösteriyor. Satıcılar için sorunsuz bir geçiş sağlayan ve şirketlerin bağımsız bir yapıda başarıya ulaşmaları için güçlü bir temel yaratan tercih edilen çözüm ortağı olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Fuller adıyla ekip, güçlü mirasını geliştirerek küresel erişimini artıracak ve dünya çapındaki çimento üreticilerinin güvendiği yenilikçi, görev-kritik çözümleri sunmaya devam edecektir.' şeklinde konuştu.

Pacific Avenue ayrıca, şirketin yeni CEO'su olarak Dennis Cassidy'nin atandığını duyurdu. Otuz yılı aşkın bir kariyere sahip Cassidy, disiplinli büyüme, operasyonel verimlilik ve büyük ölçekli dönüşüm girişimleriyle karmaşık, küresel işletmeleri dönüştürme alanında kanıtlanmış bir sanayi lideridir.

Fuller Technologies CEO'su Dennis Cassidy, 'Şirketimiz için heyecan verici bir döneme giriyoruz. Fuller Technologies olarak mirasımızı sahiplenirken bağımsız bir çimento üretim çözümleri lideri olma yolunda iddialı bir rota çiziyoruz. Pacific Avenue ile ortaklığımız sayesinde müşteri ilişkilerimizi derinleştirmeye, inovasyonu hızlandırmaya ve çözüm portföyümüzü büyütmeye hazırız. Yüksek performanslı ve sürdürülebilir teknolojiler sunma taahhüdümüz tamdır; müşterilerimizle birlikte sektörün geleceğini şekillendirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.' dedi.

J.P. Morgan satın alma tarafı M&A danışmanı, McDermott Will & Schulte satın alma tarafı hukuk danışmanı, J.P. Morgan ve Citi satın alım finansmanı sağlayıcıları ve KPMG satın alma tarafı muhasebe ve vergi danışmanı olarak görev aldı.

Pacific Avenue Capital Partners Hakkında

Pacific Avenue Capital Partners, merkezi Los Angeles'ta bulunan ve Fransa, Paris'te ofisi olan küresel bir özel sermaye şirketidir. Firma, kurumsal ayrılma işlemleri ve orta pazardaki diğer karmaşık durumlara odaklanmaktadır. Pacific Avenue, kapsamlı M&A ve operasyon deneyimi sayesinde karmaşık işlemleri yönetme ve operasyonel iyileştirme, sermaye yatırımı ve hızlandırılmış büyüme yoluyla değer yaratma becerisine sahiptir. Firma, güçlü yönetim ekipleriyle iş birliği yaparak kalıcı ve stratejik dönüşüm sağlamayı, şirketlerin tam potansiyeline ulaşmasını desteklemeyi amaçlar. 31 Ağustos 2025 itibarıyla Pacific Avenue yaklaşık 3,8 milyar dolar varlığı yönetmektedir (Q2 2025 değerlemesi, Fund II ve sidecar kapanışları pro forma). Pacific Avenue ekibi kariyerleri boyunca 120'den fazla işlem tamamlamıştır; bunların 50'den fazlası kurumsal ayrılma işlemleridir.Daha fazla bilgi için: www.pacificavenuecapital.com.

FLSmidth Hakkında

FLSmidth, küresel madencilik endüstrisine tam süreç (flowsheet) teknoloji ve servis sağlayıcısıdır. Şirket, müşterilerinin performansı artırmasına, işletme maliyetlerini düşürmesine ve çevresel etkiyi azaltmasına yardımcı olur. MissionZero, şirketin 2030 yılına kadar madencilikte sıfır emisyon hedefidir. FLSmidth, tamamen doğrulanmış Bilime Dayalı Hedefler (Science-Based Targets) kapsamında faaliyet gösterir ve 2030 yılına kadar kendi operasyonlarında karbon nötrlüğüne ulaşmayı taahhüt eder. Daha fazla bilgi için: www.fls.com.

KAYNAK: Pacific Avenue