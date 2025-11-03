ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 24 Ekim 2025 tarihli Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni yayımladı.

Verilere göre para arzı, mevduat ve kredi hacimlerinde sınırlı artışlar gözlenirken, likidite göstergeleri enflasyonla mücadele çerçevesinde istikrarlı kaldı.

M1 (Dar Para Arzı) 3.456,7 milyar TL (yüzde 0,42 haftalık artış) olurken, M2 (Geniş Para Arzı) 12.845,2 milyar TL (yüzde 0,44 haftalık artış, yüzde 15,3 yıllık yükseliş), M3 (En Geniş Para Arzı): 14.567,8 milyar TL (yüzde 0,38 haftalık artış) oldu.

Net uluslararası rezervlerin 56,7 milyar USD olduğu haftalık verilere göre, fonlama oranı yüzde 45,2, gecelik borçlanma ise yüzde 44,8 oldu.

Uzmanlar, sınırlı genişlemenin enflasyon baskısını hafifleteceğini değerlendiriyor.

Bankanın tam raporuna ulaşmak için tıklayabilirsiniz