ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM grup toplantısında gündemi değerlendirirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kaynaklarının vakıflara aktarılmasına sert tepki gösterdi. Özel, 2018'de İBB'den üç vakfa verilen 847 milyon TL'nin o dönemki dolar kuru (4,80 TL) üzerinden bugünkü değeriyle 8 milyar liraya ulaştığını savundu.

Özel açıklamasında, 'Birinin başında bir oğlu, diğerinde bir kızı, öbüründe bir damadı: Bunlara 2018'de İBB'den verilen para 847 milyon TL. Dolar o zaman 4 lira 80 kuruş... Şimdi yönetiyor olsalar, İstanbul'un 8 milyar lirasını yine o vakıflara verecekler!'Özel, vakıfların yönetiminde akraba ilişkileri olduğunu ima ederek, 'Şimdi yönetiyor olsalar' ifadesiyle iktidara yüklenerek, kaynakların şeffaf kullanılmadığını eleştirdi.

CHP, vakıf harcamalarının denetlenmesini talep etti.

Bu arada CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın demokrasiye ilişkin yaptığı 'tren' benzetmesine de tepki gösterdi.

'Bindiği trenin lokomotifi, raylarını döşeyen kişi benim partimin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür' diyen Özgür Özel, şunları kaydetti:

'O trenden ineceksin sen ama o tren yoluna devam edecek. Yolun sonuna kadar devam edecek. Kimsin sen, sen karşısında dururken sana rağmen döşendi o raylar. O rayları döşeyeni senin çok sevdiklerin idama mahkum ettiler Kurtuluş Savaşı'na girişmesin diye'