Bursa'da MHP Gürsu İlçe Başkanlığı Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla başlatılan 'Hayırlı Günler Komşum, Derdin Derdimizdir' programı kapsamında esnafla bir araya geldi.

Enver GÜLER / BURSA (İGFA) - Gürsu MHP İlçe Başkanı Tahir Akdağ yönetim kurulu ve Meclisi Üyeleri ile ilçe merkezinde esnaf ve vatandaş ziyaretleri gerçekleştirdi.

Ziyaretlerde esnaflar tek tek ziyaret edilerek onların talep, öneri ve beklentileri dinlendi.

MHP heyeti, vatandaşlarla sohbet ederek yerel hizmetler, ilçe genelindeki çalışmalar ve halkın gündemindeki konular hakkında bilgi aldı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyaretlerde esnaflar ve vatandaşlar MHP heyetinin ilgisinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, vatandaşlar, sorunların yerinde dinlenmesinin kendileri için çok değerli olduğunu söyledi.

HER ZAMAN VATANDAŞIMIZIN YANINDAYIZ

Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan MHP Gürsu İlçe Başkanı Tahir Akdağ, amaçlarının vatandaşla doğrudan temas kurmak ve partinin sahadaki etkinliğini artırmak olduğunu belirtti. MHP olarak milletin her kesimiyle gönül bağı kurmaya onların dertleriyle dertlenmeye devam edeceklerini söyleyen Başkan Akdağ, MHP Gürsu İlçe Teşkilatı olarak 'Hayırlı Günler Komşum, Derdin Derdimizdir' programı kapsamında ilçe merkezi ve köylerdeki ziyaretleri sürdüreceklerini kaydetti.