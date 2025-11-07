İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ozan Elektronik Para A.Ş.'nin yasa dışı bahis gelirlerini aklama amaçlı kullandığını tespit etti. Operasyon kapsamında yüz milyonlarca liralık varlık donduruldu ve bazı mal varlıklarına el konuldu.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ozan Elektronik Para A.Ş. hakkında yürütülen mali incelemelerin tamamlandığını açıkladı. Yapılan soruşturmalarda, şirketin yasa dışı bahis gelirlerini elektronik para sistemi üzerinden akladığı ve yaklaşık 1 milyar TL'nin bu amaçla kullanıldığı belirlendi.

Başsavcılığın açıklamasına göre, şirket sahibi Ozan Özerk, hissedarı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden sigorta primi adı altında para akışı sağladı. Şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding tarafından kontrol edildiği ve suç gelirlerinin finansal sisteme dahil edildiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, yaklaşık 402 milyon TL değerinde tasarruf, araç ve taşınmaz dondurulurken, 72 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu. Ayrıca, 31 Ekim 2025 tarihi itibarıyla yaklaşık 10 milyon TL'lik varlık da donduruldu.

Başsavcılık, yürütülen soruşturmanın sistematik aklama faaliyetlerini ortaya koyduğunu ve işlemlerin titizlikle sürdüğünü bildirdi.