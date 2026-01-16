Oyak Renault Fabrikası, 2025 yılında güçlü üretim altyapısı ve artan ihracat hacmiyle Türkiye otomotiv sanayisindeki stratejik konumunu güçlendirdi. Şirket, yıl boyunca 387 bin 113 adetlik toplam üretim gerçekleştirerek 2025'i yüksek hacimli bir performansla kapattı. Eylül ayında üretime başlanan yeni Clio'ların yılın ilk yarısında yollarda olması bekleniyor.

BURSA (İGFA) - Türkiye'nin en büyük binek otomobil üretim tesisi olan Oyak Renault Fabrikası, 2025 yılını yüksek üretim hacmi ve ihracat performansıyla tamamladı.

Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'nda 336.336 adet araç üretilirken, Karsan iş birliği kapsamında gerçekleşen 50.777 adetlik üretimle birlikte toplam üretim adedi 387.113'e ulaştı. 2024 yıl sonunda 239.116 adet olan ihracat adedi, 2025 yılı sonunda yaklaşık yüzde 14'lük bir artışla 271.994 adet olarak gerçekleşti.

Yıl boyunca binek otomobil üretiminde 336.336 adetlik hacme ulaşan Oyak Renault'nun yüksek üretim temposu, ürün portföyündeki yeni adımlarla da desteklendi. 2025 yılının Eylül ayı itibarıyla Bursa'daki Oyak Renault fabrikalarında üretilmeye başlanan Yeni Clio'nun üretim yolculuğuna Türkiye'de devam etmesi, Bursa tesislerinin Renault ekosistemi içindeki stratejik rolünü bir kez daha ortaya koydu. Temmuz 2025'te Bursa'da üretileceği duyurulan Boreal modelinin ise üretim hazırlıklarının tamamlanmasının ardından 2026 yılında kullanıcılarla buluşması planlanıyor.

'TÜRKİYE'NİN KÜRESEL ÜRETİM VE İHRACAT AĞINDAKİ STRATEJİK ROLÜ GÜÇLENİYOR'

2025 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Oyak Renault Yönetim Kurulu Başkanı ve Renault Group Türkiye CEO'su Lionel Jaillet, yıllık 390 bin araçlık üretim kapasitesi ile Türkiye'nin en büyük binek otomobil fabrikası olarak faaliyetlerine devam ettiğini belirtti.

'Oyak Renault kampüsü, Türkiye'nin en yüksek kapasiteli binek otomobil üretim tesisi olmasının yanı sıra Mühendislik, Satın Alma ve Tedarik Zinciri gibi kritik fonksiyonları tek çatı altında toplayan tam teşekküllü bir merkez olarak öne çıkıyor' diyen CEO Jaillet, 'Aynı kampüste bulunan ve Türkiye'nin tek binek araçlar için motor ve vites kutusu üretimi yapan Oyak Horse fabrikamız yeni nesil hibrit motor üretimi ile ön plana çıkıyor. Üretimimizin yüzde 70'inden fazlasını birçok ülkeye ihraç ediyoruz; bu da Renault Group'un Türkiye'yi Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın kesişim noktasında global bir ihracat merkezi olarak konumlandırmasını sağlıyor' diye konuştu.

'YENİ CLİO, 2026'NIN İLK ÇEYREĞİNDE YOLLARDA OLACAK'

Renault Uluslararası Oyun Planı kapsamında, güçlü ortağımız OYAK ile birlikte 2027 yılına kadar 4 yeni model için 400 milyon avronun üzerinde yatırım yapacaklarını anımsatan Türkiye CEO'su Lionel Jaillet, '2024'te üretimine başladığımız yeni Renault Duster'ın ardından, Eylül ayında Yeni Clio'nun üretimine başladık. Yeni Clio, 2026'nın ilk çeyreğinde Türkiye yollarında olacak. Aynı yıl içinde C segmentindeki yeni SUV modelimiz Boreal'in üretimine de başlayacağız. Boreal, yalnızca iç pazarda satışa sunulmakla kalmayacak; Doğu Avrupa'dan Orta Doğu ve Akdeniz havzasına kadar 50'den fazla ülkeye ihraç edilecek. Stratejik planımız kapsamında, 2026'da bir yeni modeli daha duyurmayı planlıyoruz' dedi.