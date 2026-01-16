Türkiye'nin orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatı 2025 yılında yüzde 10,8 artarak 112 milyar dolara ulaştı. Bu ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 43,5 oldu.

ANKARA (İGFA) - Küresel ölçekte artan rekabet ve hızlanan teknolojik dönüşüm süreci kapsamında Türkiye, ekonominin teknoloji düzeyini yükseltmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu doğrultuda, 2025 yılında orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 10,8 artışla 112 milyar dolara yükseldi. Söz konusu ürünlerin toplam imalat sanayi ihracatı içindeki payı ise yüzde 43,5 olarak gerçekleşti.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre son 23 yılda elde edilen kazanımların daha da ileri taşınması hedeflenirken, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi (HAMLE) Programı, Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri (YTAK), HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı ve savunma sanayisindeki atılımların bu artışta önemli rol oynadığı belirtildi.

Bakanlık, teknolojik kapasitenin güçlendirilmesi amacıyla Ar-Ge ve inovasyon odaklı üretimi destekleyen tasarım, markalaşma, Turquality ve Ur-Ge projelerine yönelik desteklerini sürdürürken, Ayrıca Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Proje Desteği, Yeşil Mutabakata Uyum (Responsible®) Programı, fuar ve pazara giriş destekleri ile e-ihracat uygulamalarıyla özellikle KOBİ'lerin ihracatta daha etkin rol alması hedefledi.

Açıklamada, söz konusu destek mekanizmalarıyla Türkiye'nin yüksek katma değerli ve teknoloji odaklı ihracatının önümüzdeki dönemde daha da artacağı vurgulandı.