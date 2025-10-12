Son 19 yılda 18 kez üst üste Türkiye ihracatının lider sektörü olan otomotiv endüstrisinde inovasyon ekosisteminin temel taşlarından birine dönüşen Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması (OGTY) için geri sayım başladı.

BURSA (İGFA) - Bu yıl 14.sü düzenlenecek olan OGTY, otomotiv endüstrisinin ihracattaki tek koordinatör birliği Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde 23 Ekim tarihinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek

OİB tarafından düzenlenen ve Türkiye otomotiv endüstrisinin inovasyon ekosisteminin temel taşlarından birine dönüşen Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması (OGTY) için 23 Ekim'de 'Yazılım Tanımlı Araçlar' teması ile düzenlenecek yarışmada sektörün geleceğini inşa edecek yenilikçi projeler ödül alacak.

Bu yıl Agripoli, ApraVisor, Arya-AI, Biges Kompozit, Guartec, M-Based, Singularity, Step4, Torkman ve Vignetim projelerinin finale kaldığı yarışmada, dereceye giren ilk beş proje toplam 3 milyon 600 bin TL nakdi ödül ile birlikte Patent Başvuru, Yurt Dışı Tasarım Bursu ve İTÜ Çekirdek programında projelerini geliştirme hakkı kazanacak.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik ve OGTY Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu'nun açılış konuşmaları ile başlayacak yarışmada, Xponential Grubu Kurucusu ve CEO'su, Yapay Zeka Fütüristi Tariq Qureishy, 'Yazılım Tanımlı Araçlar: Yeni Nesil Mobilite ve Mühendislik' ve Enquire AI Kurucu Ortağı ve CEO'su Cenk Sidar da 'Dijitalleşmenin Geleceği' konulu birer konuşma gerçekleştirecek.

'Start-Up'ların Yazılım Tanımlı Araçlardaki Rolü' ve 'Teknolojinin Otomotiv Sektörüne Etkileri' başlıklı panellerin de düzenleneceği yarışmada, OGTY'ye En Çok Proje Gönderen Üniversiteye ödül takdimi de yapılacak.

Yarışma, finale kalan 10 projenin girişimci sunumlarının ardından ödül töreni ile sona erecek.