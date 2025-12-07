Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv sektörü kasımda yüzde 16 artışla 3,75 milyar dolar ihracat yaptı. Ocak-Kasım döneminde toplam ihracat 37,8 milyar dolara ulaştı.

BURSA (İGFA) - Türkiye otomotiv endüstrisi, kasım ayında 3 milyar 752 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Yılın bitimine bir ay kala ocak-kasım döneminde sektörün ihracatı yüzde 12 artışla 37 milyar 765 milyon dolar olarak kaydedildi. Türkiye ihracatından aldığı pay yüzde 16,5 olan otomotiv sektörü, lider konumunu korudu.

Kasım ayında öne çıkan kalemler; Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda yüzde 64 artış, 644 milyon dolar olurken, otobüs-minibüs-midibüs yüzde 45 artış, 342 milyon dolar, çekiciler yüzde 101 artış, 182 milyon dolar, binek otomobiller ise yüzde 8 artış, 1,23 milyar dolar oldu.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, 'Kasım ayını güçlü artışla tamamladık. Ocak-kasım döneminde ihracatımızı 37,8 milyar dolara taşıdık. Almanya ve Birleşik Krallık başta olmak üzere tüm dünyada sektörümüzün gücünü kanıtladık' dedi.

Almanya'ya ihracat yüzde 45 artışla 571 milyon dolar, Fransa'ya yüzde 30 artışla 512 milyon dolar, Birleşik Krallık'a yüzde 45 artışla 427 milyon dolar olarak gerçekleşti. AB ülkelerine yapılan ihracat kasımda yüzde 18 artışla 2,74 milyar dolar oldu. Orta Doğu pazarına ihracat yüzde 22 artarken, BDT ve Kuzey Amerika'ya ihracatta düşüş görüldü.

Kasım ayı verileri, Türkiye otomotiv sektörünün hem ürün çeşitliliğinde hem de uluslararası pazarlardaki rekabet gücünde artış kaydettiğini ortaya koydu.