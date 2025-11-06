OİB verilerine göre, Türkiye otomotiv endüstrisi ihracatı ekimde yüzde 7 artışla 3 milyar 816 milyon dolar oldu. Sektörün eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 70, otobüs minibüs midibüs ihracatı ise yüzde 40 artış kaydetti.

BURSA (İGFA) - Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye ihracatının lider sektörü otomotiv endüstrisinin ekim ayı ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 7 artışla 3 milyar 816 milyon dolar oldu.

Ülke ihracatında yine ilk sırada yer alan endüstrinin aldığı pay da yüzde 18,2 oldu. Otomotivin Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 70, Otobüs minibüs midibüs ihracatı yüzde 40 arttı. Almanya'ya yüzde 42, İspanya'ya yüzde 25, Avusturya'ya yüzde 93 ihracat artışı kaydeden sektör, yılın ilk 10 ayında ise yüzde 11,6 artarak 34 milyar 19 milyon dolara ulaştı.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, 'Özellikle ana pazarlarımız olan Almanya, İspanya, Avusturya gibi ülkelerdeki yüksek artış oranları, gelecekte ihracat hedeflerimize ulaşma potansiyelimizi pekiştiriyor. Sektörümüz, Türkiye ekonomisi ve ihracatı için itici güç olmaya devam edeceğinin sinyallerini veriyor' diye konuştu.

BİNEK OTOMOBİLLER İHRACATI YÜZDE 12 AZALDI

Ekimde en büyük ürün grubu olan Tedarik Endüstrisi ihracatı yüzde 6 artışla 1 milyar 471 milyon USD oldu. Binek Otomobiller ihracatı yüzde 12 azalarak 1 milyar 159 milyon USD, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 70 artışla 652 milyon USD, Otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 40 artışla 314 milyon USD ve Çekiciler ihracatı da yüzde 18 artışla 181 milyon USD olarak gerçekleşti. Tedarik Endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke Almanya'ya ihracat yüzde 7 arttı. Önde gelen pazarlardan Fransa'ya yüzde 10, İtalya'ya yüzde 30, Polonya'ya yüzde 11 Belçika'ya yüzde 29, Slovenya'ya yüzde 51 ihracat artışı, buna karşılık İspanya'ya yüzde 12, Rusya Federasyonu'na yüzde 41 ihracat düşüşü oldu.

Binek otomobillerde en fazla ihracat yapılan ülke olan Fransa'ya ihracat yüzde 41 düşerken, önemli pazarlardan İspanya'ya yüzde 12, Almanya'ya yüzde 32, Avusturya'ya yüzde 227 ihracat artışı, İtalya'ya yüzde 41, Polonya'ya yüzde 13, Belçika'ya yüzde 39, Hollanda'ya yüzde 54 ihracat düşüşü yaşandı.

Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda ise Almanya'ya yüzde 556, İtalya'ya yüzde 144, Fransa'ya yüzde 214, İspanya'ya yüzde 178 ihracat artışı kaydedilirken, Otobüs-Minibüs-Midibüslerde Fransa'ya yüzde 64, Almanya'ya yüzde 345, İspanya'ya yüzde 32, İtalya'ya yüzde 35 ihracat artışı oldu.

ALMANYA'YA İHRACAT YÜZDE 42 ARTTI

Ülke grubu pazarında en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya ekimde yüzde 42 artışla 628 milyon USD ihracat gerçekleşti. İkinci büyük pazar Fransa'ya yüzde 4 ihracat düşüşüyle 450 milyon USD'lik ihracat yapıldı. Birleşik Krallık'a yönelik ihracat yüzde 1,5 artışla 337 milyon USD oldu. İspanya'ya yüzde 25, Romanya'ya yüzde 10, Avusturya'ya yüzde 93, Portekiz'e yüzde 26 ihracat artışı yaşanırken, Hollanda'ya yüzde 28, Rusya'ya yüzde 47 ihracat düşüşü yaşandı.

AB ÜLKELERİNE İHRACAT YÜZDE 12 ARTTI

Ekimde ülke grubu bazında lider olan ve ihracatta yüzde 73 pay alan Avrupa Birliği Ülkelerine yüzde 12 artışla 2 milyar 795 milyon USD ihracat oldu. Diğer Avrupa Ülkeleri yüzde 11 pay ile ülke grupları arasında ikinci sırada yer alırken, ihracat ise yüzde 3 arttı. Diğer Amerikan Ülkelerine yüzde 62 ihracat artışı yaşanırken Bağımsız Devletler Topluluğuna yüzde 25, Ortadoğu Ülkeleri'ne yüzde 13 düşüş yaşandı.