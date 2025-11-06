Adalet Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımladığı yönetmelikle noterlik nöbeti cumartesi-pazar günlerine kaydırıldı. 4-20 noterlikli illerde en az 1, 20 ve üstü noterlikli yerlerde yüzde 5 nöbetçi noter zorunlu olacak.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanlığı, Noterlerin Tatil Gün ve Saatlerinde Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'i Resmi Gazete'nin 33068 sayılı sayısında (6 Kasım 2025) yayımlayarak yürürlüğe soktu.

Yönetmelik, noterlik hizmetlerini tatil günlerinde daha erişilebilir hale getirerek vatandaşların mağduriyetini önlemeyi amaçladı.

Buna göre noterlerin tatil gün ve saatlerinde çalışmasını düzenleyen yönetmelikle çalışma şartları nöbetin resmi tatillere denk gelmemek üzere cumartesi-pazar günleri tutulur. Yevmiye numarası önceki günden devam eder. Tatil günlerinde sadece vasiyetname tasdiki veya acil işlemler yapılabilir; sebep evrakta belirtilir.

4 ve 20 noterlikli il merkezlerinde en az 1 noterlik, 20 ve üstü noterlikli yerlerde toplamın yüzde 5'i nöbetçi olacak.

İlçelerde Adalet Bakanlığı, noter odası ve TNB görüşüyle karar verilerek sayı, iş durumuna göre artırılıp azaltılabilir.

Yönetmeliğe göre nöbet saatleri ise vekil noterlikler dahil 09:00-17:00 (öğle 12:30-13:30 tatil) olarak planlandı.