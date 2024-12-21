Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden.com’da yayınlanan ilanlardan hareketle hazırlanan ve ikinci el otomobil piyasasının genel durumunu analiz eden ‘’Otomobil Piyasası Görünümü’’ raporuna göre Kasım ayında da otomobile olan talep artarken reel fiyatları düşmeye devam etti.İSTANBUL (İGFA) - Kasım ayı verileri incelenerek hazırlanan rapora göre, otomobil talep endeksinin Ekim ayına kıyasla yüzde 6,3 azaldığı; geçen yılın Kasım ayına kıyasla ise yüzde 36,3 daha yüksek olduğu gözlemlendi. Otomobil piyasasındaki canlılık göstergesi olarak izlenen satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı ise 0,6 puan azalarak yüzde 21,3 oldu. Bu göstergenin detayları incelendiğinde, ilan sayısının yüzde 3,2 ve satılan otomobil sayısının da yüzde 6 azaldığı görülüyor. Ek olarak, otomobil piyasasında bir diğer canlılık ölçütü olarak kullanılan satılık otomobil ilanlarının yayında kaldıkları süreyi gösteren “kapatılan ilan yaşı” da Ekim ayına göre 0,3 gün daha kısalarak ortalama 19,9 gün oldu.

Enflasyondan arındırıldığında otomobil ortalama reel fiyatı 16 aydır düşüşte. Kasım ayında reel fiyat endeksi ekim ayında göre yüzde 1 azalarak 154,9 oldu. Reel fiyatlardaki yıllık değişim de hâlâ negatifte duruyor. 2023 Mayıs’ta yüzde 47,9’a ulaşan değişim oranı takip eden aylarda sürekli azalarak 2024 Haziran’da yüzde -41,4’e geriledi. Bu tarihten sonra reel fiyatlardaki yıllık düşüş oranı azalmaya başlayarak Kasım’da yüzde -30,4 oldu. Bir yıl öncesine kıyasla ortalama reel fiyat üçte bir kadar daha düşük olarak seyretti.