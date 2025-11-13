Arabica Coffee House Erkekler 1. Ligi'nde mücadele eden Osmangazi Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, kendi evinde oynadığı karşılaşmada Fenerbahçe Spor Kulübü Erkek Voleybol Takımı'na 3-1 mağlup oldu.

BURSA (İGFA) - Geçtiğimiz sezon 2. Lig'de namağlup şampiyon olarak Arabica Coffee House Erkekler 1. Ligi'ne yükselen Osmangazi Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 1. Lig'de sergilediği performansla taraftarların beğenisini toplamaya devam ediyor.

Osmangazi Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, evinde konuk ettiği Fenerbahçe Spor Kulübü Erkek Voleybol Takımı ile nefes kesen bir mücadeleye sahne olan karşılaşmanın ilk iki setini 16-25 ve 20-25 kaybetti. Üçüncü sette oyuna tutunan Osmangazi Belediyespor, seti 25-23 kazanarak durumu 2-1'e getirdi. Ancak çekişmeli geçen dördüncü seti 21-25 kaybeden temsilcimiz, sahadan 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı.

'RAKİBİMİZİ VE OYUNCULARIMI TEBRİK EDİYORUM'

İyi voleybol oynamalarına rağmen mücadeleyi kaybettiklerini ifade eden Osmangazi Belediyespor Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Güner Karakaya, 'Sakat oyuncularımız olmasına rağmen iyi bir mücadele ortaya koyduk. Lig uzun bir maraton; çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Rakibimizi de oyuncularımızı da tebrik ediyorum. Kulübümüz ve Osmangazi Belediyesi yöneticilerine bize sundukları imkanlar için teşekkür ederiz' dedi.

Karşılaşmaya 'Milletimizin Başı Sağ Olsun' yazılı pankartla çıkan Osmangazi Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, duyarlı davranışıyla taraftarın takdirini topladı.