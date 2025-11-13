Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi ve kültürel zenginliğini gün yüzüne çıkarmak amacıyla düzenlediği tarih sempozyumlarına bir yenisini ekliyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin sosyo-kültürel gelişimine yönelik akademik ve bilimsel çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda kentin spor tarihi, üç gün boyunca sürecek oturum ve panellerde ele alınacak. 69 tebliğ ve 18 akademik oturumun gerçekleştirileceği bilimsel platformda akademisyenler ve efsane sporcular görüşlerini aktaracak.

Bu kapsamda bugüne kadar 6 adet uluslararası tarih sempozyumu düzenleyen Büyükşehir, şimdi de kentin spor tarihini akademik platformda değerlendirecek. 'Uluslararası Kocaeli Spor Tarihi Sempozyumu VII' başlığıyla düzenlenecek sempozyumda, sporun kentin geçmişinden günümüze uzanan çok yönlü serüveni ele alınacak.

14-15-16 KASIM TARİHLERİNDE KKM'DE

'Spor Şehri Kocaeli' vizyonuyla yürütülecek olan uluslararası sempozyum, 14-15 ve 16 Kasım tarihlerinde Kocaeli Kongre Merkezi'nde bulunan Selim Sırrı Paşa, Karamürsel Alp, Süleyman Paşa ile Akçakoca Salonlarında gerçekleştirilecek. Sempozyumun ana hedefi ise kenti aynı zamanda 'Sporun Başkenti' unvanına taşımak olacak. Kocaeli'nin köklü spor tarihinin gözler önüne serileceği sempozyumda akademisyenler, efsane sporcular, oturumlar ve panellerle dolu özel etkinlikler düzenlenecek. Bunun yanı sıra Kocaeli Kongre Merkezi'nde, kentin spor geçmişinde önemli yeri olan objelerden oluşan bir sergi yer alacak.

CUMA GÜNÜ AÇILIŞ PROGRAMI İLE BAŞLAYACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın ev sahipliğindeki sempozyum, 14 Kasım Cuma günü (yarın) saat 14.00'deki açılış programı ile başlayacak. Program öncesinde konuklar için bir kokteyl düzenlenecek. Saygı, duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmaları yapılacak. Açılışa Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül de katılarak bir konuşma gerçekleştirecek. 15 Kasım Cumartesi günü 09.00 itibariyle de Uluslararası Kocaeli Tarih Sempozyumunun akademik süreci başlayacak ve 16 Kasım Pazar günü öğleden sonra yapılacak kapanış oturumuyla sempozyum tamamlanacak.

AKADEMİK OTURUMLAR

Kocaeli'nin spor geçmişinin bilimsel bakış açısıyla ele alınacağı sempozyumda, ulusal ve uluslararası akademisyenlerin katılımıyla 69 tebliğ yapılacak. Bu kapsamda 18 akademik oturum ve bir kapanış oturumu gerçekleştirilecek. Akademik çalışmalarda; tarihsel süreçlerden Cumhuriyet dönemine uzanan zaman aralığında sporun kent tarihindeki sürekliliği, SEKA ve Kocaelispor gibi kurumsal yapıların kent tarihindeki varlığı, futbol, bisiklet, yüzme, voleybol, güreş gibi farklı spor dallarının Kocaeli'deki tarihsel gelişimi, sporun toplumsal ve kültürel boyutu, Kocaeli'de sporun hafızası ile İzmit Atatürk Spor Salonu, İsmetpaşa Stadı ve çeşitli tesislerin kent belleğindeki yeri vurgulanacak.

8 ADET PANEL DÜZENLENECEK

Akademik platformda ayrıca 8 adet panel gerçekleştirilecek. Bu panellere; Kocaeli spor tarihine tanıklık etmiş gazeteci, sporcu ve akademisyenler katılacak. Bu kapsamda kentin 'Doğa Sporları', 'Su Sporları', 'Spor Başarıları', Amatör Spor Tarihi', 'Basın Spor Tarihi', 'Kadın Sporcular', 'Kocaeli'nin Spor Hafızası' ve Türkiye spor tarihine katkıları ile geçmişten günümüze 'Tepük Oyunu' ve 'Kocaeli Üniversitesi Spor Tarihi' çalışmaları başlıklarıyla ele alınacak.

ÖZEL OTURUMLAR AKÇAKOCA SALONU'NDA

Öte yandan Akçakoca Salonda iki adet özel oturum düzenlenecek. Bu oturumlarda; Kocaeli'nin spor tarihinde iz bırakmış ve uluslararası spor müsabakalarında ve olimpiyatlarda Türkiye'ye gurur yaşatmış sporcular ile Kocaeli'de yetişmiş milli sporcular yer alacak.

İLK ÖZEL OTURUMDA SPORCULAR YER ALACAK

İlk özel oturum 15 Kasım Cumartesi günü 14.00'te yapılacak. Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Levent Atalı'nın moderatörlüğünde yapılacak. Özel oturuma Milli Karateci Eray Şamdan, Kırkpınar Başpehlivan Ahmet Taşçı, Dünya Karate Şampiyonu Tuba Yakan ile Dünya Şampiyonu Merve Uslu Hajabipour konuşmacı olarak katılacak.

2. ÖZEL OTURUMDA KOCAELİSPOR KONUŞULACAK

İkinci özel oturum ise 16 Kasım Pazar günü 14.00'te Erdoğan Arıkan moderatörlüğünde yapılacak. Bu oturumda kentin takımı olan Kocaelispor konuşulacak. Özel oturumda konuşmacı olarak teknik direktör Mustafa Denizli, Kocaelispor'a gurur yaşatan futbolcular Kaan Dobra ve Bülent Özer ile Kocaelispor'un 3 dönem teknik direktörlüğünü yapan Güvenç Kurtar yer alacak.

KAPANIŞ OTURUMU İLE SONA ERECEK

Sempozyum 15 Kasım Pazar günü 16.00'da gerçekleştirilecek kapanış oturumu ile sona erecek. Selim Sırrı Paşa Salon'daki oturum, Sempozyum Düzenleme Kurulu üyeleri Prof. Dr. Haluk Selvi, Prof. Dr. Levent Atalı ile Prof. Dr. Kürşad Sertbaş'ın sunumuyla gerçekleştirilecek.

TÜM OTURUMLAR GENEL PERSPEKTİFDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Bu oturumda, üç gün sürecek sempozyum boyunca gerçekleştirilecek tüm akademik oturumlar, paneller ve özel oturumlar genel bir perspektiften değerlendirilecek. Spor tarihine dair sunulacak bildiriler, görüşler ve tartışmalar bilimsel yöntemler ışığında ele alınarak Kocaeli'nin ve Türkiye'nin spor hafızasına katkı sağlayacak sonuçlar ortaya konulacak. Ayrıca sempozyum sürecinde öne çıkan başlıklar, öneriler ve ortak kanaatler paylaşılacak, gelecek çalışmalara yön verecek değerlendirmelerde bulunulacak.