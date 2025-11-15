10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası kapsamında Osmangazi Belediyesi ve Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) işbirliği ile 'Balkanlar'da Açan Çiçek' sergisinin açılışı yapılırken, etkinlik çerçevesinde Doç. Dr. Hacer Karabağ Arslan'ın, 'Balkanlar'dan Anadolu'ya: Atatürk'ün Liderlik İnşası' konulu söyleşisi gerçekleştirildi.

BURSA (İGFA) - Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87'nci yılında, Osmangazi Belediyesi ve BAL-GÖÇ işbirliğinde anlam dolu etkinliklerle anıldı. Osmangazi Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen faaliyetler dahilinde sanatçı Dilber Demirkıran'ın 'Balkanlar'da Açan Çiçek' adlı sergisinin açılışı gerçekleşti. Serginin açılışına Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Berna Esentürk, Osmangazi Belediye Başkanvekili Halil Aktaş, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Cem Kürşad Hasanoğlu, BAL-GÖÇ Genel Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan, Osmangazi Belediyesi ve Yıldırım Belediyesi Meclis üyeleri, BAL-GÖÇ Kadın Kolları üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk'e Saygı ve Minnet Sunuldu

Kurdela kesiminin ardından sergiyi gezen protokol üyeleri, eserleri dikkat ile incelerken Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnet ile andı. Sergi hakkında bilgiler veren Dilber Demirkıran, 18 eserin bulunduğunu ve satıştan elde edilecek gelirin öğrencilerin bursunda kullanılacağını belirtti. Serginin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Doç. Dr. Hacer Karabağ Arslan, 'Balkanlar'dan Anadolu'ya: Atatürk'ün Liderlik İnşası' adlı söyleşi ile katılımcılara bilgilendirmelerde bulundu. Söyleşide Atatürk'ün Balkanlar coğrafyasından Anadolu'ya dek uzanan milli mücadele ruhuna ışık tutan Doç. Dr. Hacer Karabağ Arslan, Cumhuriyetin ilanı ve sonrasına ilişkin anılara perde açarak, Atatürk'ün liderliğine vurgu yaptı.

'Atatürk Sevgimiz, Saygımız Üst Seviyede'

Atatürk sevgisini ileri nesillere taşımak istediklerini kaydeden BAL-GÖÇ Genel Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan, 'Balkan kadınının hem üretkenliği, hem de Atatürk sevgisi dorukta. İşte bu sergide hem sevgiyi, hem saygıyı toplumda hissettirmek istedik. BAL-GÖÇ olarak Atatürk sevgimiz, saygımız üst seviyede. Biz bu sevgiyi, daha ileri nesillere taşımak istiyoruz. Bu anlamda, hem katılımcılara, hem bizlere destek veren Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür ediyorum.' dedi.

'Her Geçen Yıl Daha Büyük Özlemle Atatürk'ü Anmaktayız'

Doç. Dr. Hacer Karabağ Arslan ise, 'Öncelikle Osmangazi Belediyemize ve BAL-GÖÇ'e çok teşekkür ediyorum. İlber Ortaylı, 'Atatürk' adlı eserinde şöyle başlar söze 'Genellikle sanatkarlara, filozoflara ifade edilen büyük bir sevgi vardır, büyük bir muhabbet vardır, yıllar geçse de gittikçe artan, siyasilere ve devlet adamlarına, askerlere pek de böyle bir muhabbetten, sevgiden, özlemden bahsedemeyiz ama biz, her geçen yıl daha büyük bir muhabbet ve özlemle Atatürk'ü anmaktayız. Her yıl 10 Kasım'da da bunun, katlanarak arttığını görüyoruz.' diye konuştu.

'Yürekten Tebrik Ediyorum'

Osmangazi Belediyesi Başkanvekili Halil Aktaş da yaptığı açıklamada, 'BAL-GÖÇ kadın kollarımızın yapmış olduğu bu emek ve çalışmayı hem şahsım, hem Osmangazi Belediyesi Başkanı Erkan Aydın adına, yürekten tebrik ediyorum. Atatürk'ü böyle bir dil ile andık, bize bırakmış olduğu sonsuz eserleri anımsadık. Hem Osmangazi Belediyemize, hem BAL-GÖÇ kadınlarına teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı. Osmangazi Belediyesi Meclis üyesi Özge Kaya da, sergide ve söyleşide emeği geçenleri tebrik etti.

Söyleşinin ardından Osmangazi Belediyesi Başkanvekili Halil Aktaş ve BAL-GÖÇ Genel Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan, Doç. Dr. Hacer Karabağ Arslan'a çiçek takdiminde bulundu.