Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya'da vektörel mücadele çalışmaları kapsamındaki uygulamaları şehrin farklı noktalarında sürdürüyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri Alanya'da sinek ve haşerelerle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yaz aylarında sivrisinek, yakarca ve hamam böceği ağırlıklı olarak ilaçlama çalışmalarını yürüten ekipler, karasinekle mücadele çalışmalarını da düzenli olarak yapıyor.

DÜZENLİ İLAÇLAMA YAPILIYOR

Yağışların geç başlaması nedeniyle ilçede karasinek popülasyonu özellikle yiyecek ve içecek satılan iş yerleri, çöp konteynerleri ve gıda üretim ve tüketim merkezleri çevrelerinde varlığını sürdürüyor. Vatandaşların mağduriyetini önlemek için yoğun bir çalışma yapan ekipler, ilçenin dört bir yanında ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor. Balıkçılar Pazarı, Toptancı Hali, imalathane çevreleri, şenliklerin yapıldığı iskele meydanı, yiyecek ve içecek satılan işyerleri, mazgallar ve çöp konteynerleri karasinek mücadelesi kapsamında düzenli olarak ilaçlanıyor.