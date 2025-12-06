Osmangazi Belediyesi tarafından hizmete açılan gündüz bakım evleri ve kreşler, ilçenin sosyal yaşamında önemli bir dönüşüm yaratmaya devam ediyor.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, özellikle kreş hizmetlerinin kadınların iş hayatına katılımında büyük bir rol oynadığını vurguladı.

Başkan Erkan Aydın, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

'Tek gayemiz; çocuklarımızın yüzünde tebessüm, geleceğe umutla bakan gençler ve mutlu, huzurlu bir Osmangazi. Kreşlerimiz sayesinde iş hayatına yeniden katılan annelerimize her gün yenilerinin eklendiğini öğrenmek bizleri gerçekten çok mutlu ediyor.'

Kreşlere olan yoğun talebin her geçen gün arttığını belirten Erkan Aydın, çok yakında yeni mahallelerde yeni kreşlerin hizmete açılacağını müjdeledi. Aydın, 'Bu sevgi dolu dönüşümün, yeni yatırımlarla daha da büyüyerek devam edeceğini memnuniyetle paylaşmak isterim.' şeklinde konuştu.

Osmangazi Belediyesi'nin sosyal belediyecilik vizyonunun önemli bir parçası olan kreşler çocuklara güvenli, nitelikli eğitim ortamları sunarken, aynı zamanda annelerin çalışma hayatına dönebilmesine imkan sağlıyor.