Adana Büyükşehir Belediye meclisi kabul etti, Gazze'ye yardım tırları Kızılay aracılığıyla yola çıkarıldı.

ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Gazze'ye insani yardım konusu gündeme alındı ve meclis oy birliğiyle kabul etti.

Ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ile Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı arasında Gazze'ye insani yardım konusunda protokol imzalandı.

Kızılay Adana Afet Müdahale Merkezi Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle iki tır gıda yardımı yola çıkarıldı. Törene Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Güngör Geçer, Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı ve bürokratlar katıldı.

Çok anlamlı bir yardım etkinliğine ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ramazan Saygılı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün isim babası olduğu Kızılay'ın bugün 60 noktada kriz yönettiğini, zor durumdaki insanlara yardım ettiğini söyledi. Ölüm yıldönümü nedeniyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andıklarını ve dua ettiklerini de belirten Ramazan Saygılı, milletin bağışlarıyla mazlumlara yardım ettiklerini, Kızılay'ın; üzerinde güneş batmayan iyilik hareketi olduğunu anlattı.

Belediye meclis üyelerinin oy birliğiyle karar verdiğini ifade ederek Adana Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden Ramazan Saygılı, Gazze'ye yardım için 19. geminin çarşamba günü Mersin yola çıkacağını da açıkladı.