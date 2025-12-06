Bu yılın temasını 'Sen Varsan Biz Varız' olarak duyuran Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı LÖSEV, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında İGF Haber Ajansı'na (İGFA) Yılın Basın Gönüllüsü plaketi verildi.

BURSA (İGFA) - Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı LÖSEV, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında Türkiye'nin birçok ilinde ve online platformlarda gönüllüleriyle bir araya gelerek teşekkür buluşmaları düzenledi. Bu yılın temasını 'Sen Varsan Biz Varız' olarak duyuran LÖSEV, 8 milyondan fazla gönüllüsüyle Türkiye'nin en geniş gönüllü ağına sahip sivil toplum kuruluşu olmayı sürdürürken, hedefini 10 milyon gönüllüye ulaşmak olarak açıkladı.

LÖSEV yetkilileri, gönüllülüğün 'bir kere değil, hep birlikte ve sürekli devam eden bir iyileştirme hareketi' olduğunun altını çizerek şu açıklamayı yaptı: 'Lösemi ve kanserle mücadele eden çocuklarımızın gülümsemesi, tedavi süreçlerinin güçlenmesi gönüllülerimizin varlığıyla mümkün oluyor. Bu yüzden diyoruz ki: Sen varsan biz varız.'

LÖSEV'den Bursa Gönüllülerine Teşekkür

Bursa'da LÖSEV'in uzun yıllardır gönüllülük çalışmalarına güç veren geniş gönüllü ailesi 5 Aralık Dünya Gönüllüler gününde bir araya geldi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu ve İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkanı Mesut Demir'in de katılım sağladığı özel buluşmada gönüllüler; yaptıkları konuşmalarla duygularını paylaşırken, canlı müzik, interaktif tiyatro gösterileri ve LÖSEV Gönüllü korosunun sahne performansı ile doyasıya eğlendi.

İGFA'YA YILIN BASIN GÖNÜLLÜSÜ PLAKETİ

Gönüllülüğün önemi bir kez daha vurgulanırken, yıl boyunca çeşitli projelerde destek veren gönüllülere teşekkür plaketleri takdim edildi.

İGF Haber Ajansı'na (İGFA) Yılın Basın Gönüllüsü plaketini İGF Genel Başkanı ve İGFA Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Demir aldı.

LÖSEV, Gönüllüler Günü dolayısıyla ofislerinin bulunduğu birçok ilde de benzer buluşmalar düzenleyerek gönüllüleriyle bir araya geldi. Yüz yüze katılım imkânı olmayan gönüllüler için ise çevrim içi buluşmalar organize edilerek dayanışma ruhu ülkenin dört bir yanına taşındı.

'Gönüllülerimiz, Çocuklarımızın İyileşme Yolculuğunda Birer Kahraman'

Gönüllülük çağrısını yineleyen LÖSEV, herkesi iyilik hareketine katılmaya davet ederek şu mesajı paylaştı: 'Gücümüzü iyilikten alıyoruz. Her gönüllü, bir çocuğun hikâyesine umut oluyor. Sizin desteğinizle çocuklarımız daha güçlü, mutlu ve daha sağlıklı. Gönüllülerimiz çocuklarımızın iyileşme yolculuğunda birer kahraman. Sen varsan biz varız.'

Her Yaştan Gönüllü İçin Projeler

Türkiye genelinde 8 milyondan fazla gönüllüsü bulunan LÖSEV; ilkokul öğrencilerinden üniversitelilere, kurum çalışanlarından emeklilere kadar toplumun her kesimini gönüllülük faaliyetlerine katılmaya davet ediyor. LÖSEV, lösemi ve kanserle mücadele eden çocukların yaşama tutunabilmesi için her yaştan gönüllüye uygun projeler sunuyor. LÖSEV'e gönüllü olmak oldukça kolay. www.losev.org.tr adresindeki gönüllü kayıt formu doldurularak veya 0312 447 06 60 numaralı telefondan vakfa ulaşılarak gönüllü kaydı yapılabiliyor.