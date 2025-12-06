Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, özel gereksinimli çocukların kalplerine misafir oldu

ADANA (İGFA) - Özel gereksinimli Ahmet'in hedefi itfaiyeci olmaktı. Adana Büyükşehir Belediye İtfaiyesi, Ahmet'in hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti.

Mehmet Kamuran Tekin Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören 16 yaşındaki Ahmet'i doğum gününde yalnız bırakmayan Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, hem Ahmet'le güzel bir gün geçirdi hem de onun en büyük hayalini birkaç saatliğine de olsa gerçeğe dönüştürdü.

Annesi Ahmet'in küçük yaşlardan itibaren, 'Büyüyünce ne olacaksın?' sorusuna; 'İtfaiyeci olup yangın söndüreceğim' cevabı verdiğini belirterek, itfaiye erlerini çok sevdiğini söyledi.

İtfaiye aracıyla birlikte okulu ziyaret edip hem Ahmet'in doğum gününü kutlayan hem de ona itfaiye eri olmanın mutluluğunu yaşatan Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiyecileri; 'Bugün bu özel çocuklarımızın kalplerine misafir olmaya geldik. Ahmet'i mutlu gününde yalnız bırakmak istemedik' diyerek duygularını paylaştılar.

Adana Büyükşehir Belediye İtfaiyesi Erlerinin giydiği üniformayı giyen Ahmet, ateşsiz yangın söndürme tatbikatı yaptı.

Doğum gününde pasta kesip itfaiye aracına binen, birkaç saatliğine de olsa itfaiye eri olup yangın söndüren Ahmet, halay ve oyunlarla mutluluğunu perçinledi.