Dünya Akıllı Şehircilik Topluluğu 'İlk 7' listesine Türkiye'den giren ilk şehir olarak tarihe geçen Bursa, dijital dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınmada geleceği şekillendiren kentler arasındaki yerini sağlamlaştırdı.

VİETNAM (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin dünya genelindeki kentlerin akıllı şehircilik, dijital dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma alanlarındaki performanslarını değerlendiren ICF'ye başvuru yapmasının ardından Bursa, 'Smart21 Communities of 2025' (2025'in en iyi 21 kenti) listesine dahil edilmişti. Bursa Büyükşehir Belediyesi, akıllı şehircilik vizyonu kapsamında yürüttüğü dijital dönüşüm çalışmalarıyla ICF tarafından 2025 'Top7 Intelligent Communities' (2025'in en iyi 7 Topluluğu) listesine seçilerek Türkiye adına tarihi bir başarıya imza attı.



Bursa, bu sonuçla ICF'nin Intelligent Community Network ağına da dâhil oldu. 6 kıtada 37 ülke/bölgeyi kapsayan ve 200'ün üzerinde topluluğu bir araya getiren küresel ağ; kentlere iyi uygulama paylaşımı, uluslararası iş birliği geliştirme, görünürlük ve kıyaslama gibi alanlarda güçlü bir referans ve etkileşim zemini sunuyor.

2025 Yılın Akıllı Topluluğu unvanı, Vietnam'da düzenlenen törenle Kanada'nın Durham Region kentine verildi.





BAŞKAN BOZBEY, BURSA'YI ANLATTI

Vietnam'ın Ho Chi Minh City ve Binh Duong bölgelerinde 2-3 Aralık 2025 tarihlerinde düzenlenen ICF Global Summit'te katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 'Top7 Sunumu: Bursa Büyükşehir Belediyesi (Türkiye)' oturumunda Bursa'nın akıllı şehir vizyonunu, dönüşüm önceliklerini ve örnek uygulamalarını uluslararası paydaşlarla paylaştı. 'Liderler Yuvarlak Masa' oturumunda ise Top7 ve Smart21 topluluklarının temsilcileriyle bir araya gelen Başkan Mustafa Bozbey, şehirlerin karşılaştığı zorluklar, iş birliği fırsatları ve yerel yönetimlerin dönüşümdeki rolü üzerine görüş alışverişinde bulundu. Zirve programında ayrıca 'Denetçi Raporları' oturumunda ICF Kurucu Ortağı John Jung, 'Bursa Üzerine' başlığıyla Bursa'ya ilişkin gözlem ve değerlendirmelerini katılımcılarla paylaştı.





'TEMASLAR BURSA'NIN ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRECEKTİR'

Elde ettikleri uluslararası başarının akademi-sanayi-yerel yönetim iş birliğiyle güçlenen Bursa ekosisteminin ortak emeği olduğunu vurgulayan Başkan Mustafa Bozbey, Bursa'nın güçlü tarihî mirasını korurken sanayi, tarım, turizm ve ticaret eksenindeki kalkınma alanlarını teknoloji ve inovasyon ile bütünleştirdiğini anlattı. Akıllı şehir uygulamalarının kent hizmetlerinde verimliliği artırdığını da söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, 'Dijital altyapının gelişmesi özellikle turizm ve hizmet sektöründe yeni fırsatlar oluşturdu. Bursa, dijitalleşme ve kapsayıcı yönetişim yaklaşımıyla geleceğe hazırlanan bir şehir modeli ortaya koydu. Zirve boyunca kurduğumuz temaslar Bursa'nın uluslararası iş birliğini ve ağlarını güçlendirecektir. Yatırım, teknoloji transferi, girişimcilik ve pazar bağlantıları üzerinden kentin tüm kalkınma başlıklarına somut katkı sağlayacaktır. Bu süreçte emeği geçen BTSO, ULUTEK, Bursa Teknopark, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Bursa Mudanya Üniversitesi başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' diye konuştu.