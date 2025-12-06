Ankara, UNESCO tarafından açıklanan 2025 yılı listesiyle birlikte Öğrenen Şehirler Küresel Ağı'na (Global Network of Learning Cities- GNLC) resmen kabul edildi.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin BELMEK'leri, 2019 yılında geliştirdiği yenilikçi eğitim modeliyle 'UNESCO Öğrenen Şehirler Ağı'na yapılan başvuru ile dâhil oldu. Ayrıca, model UNESCO tarafından iyi uygulama örneği olarak seçildi.

Mansur Yavaş, 'Biz, öğrenmenin ve üretmenin yaşı olmadığını savunan bir belediyeyiz. Ankara'mız artık bu iddiasını UNESCO güvencesiyle dünyaya ilan etmiş oldu' ifadelerini kullandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), UNESCO tarafından açıklanan 2025 yılı listesiyle birlikte Öğrenen Şehirler Küresel Ağı'na (Global Network of Learning Cities- GNLC) resmen kabul edildi.

YAVAŞ: 'ANKARA'YA ÇOK YAKIŞAN BİR GURURU PAYLAŞMAK İSTERİM'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kabul kararını sosyal medyadan yaptığı şu paylaşımla duyurdu: 'Ankara'ya çok yakışan bir gururu paylaşmak isterim. Başkentimiz, UNESCO'nun 2025 yılı listesiyle Öğrenen Şehirler Küresel Ağı'na kabul edildi. 2019'dan bu yana BELMEK'lerde hayata geçirdiğimiz yenilikçi, eşitlikçi ve kapsayıcı eğitim modelinin dünya çapında bir başarı örneği olarak gösterilmesi; büyük bir onurdur. Biz, öğrenmenin ve üretmenin yaşı olmadığını savunan bir belediyeyiz. Ankara'mız artık bu iddiasını UNESCO güvencesiyle dünyaya ilan etmiş oldu.'