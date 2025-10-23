Bursa'da Osmangazi Belediyesi, bu yıl ilk kez düzenleyeceği Osmangazi Kitap Fuarı ile Bursa'nın kültür dünyasına yeni bir soluk getiriyor. YAYKOOP (Yayıncılar Kooperatifi) iş birliğiyle hazırlanan fuar, 'Edebiyatın Kalbi, Osmangazi' sloganıyla 1-9 Kasım tarihleri arasında Osmangazi Meydanı'nda kapılarını açıyor.

BURSA (İGFA) - Bu büyük buluşma; yazarları, yayınevlerini, edebiyat tutkunu her yaştan okuru, müziği, sözü ve düşünceyi aynı çatı altında bir araya getirecek.

Söyleşilerden imza günlerine, müzikli etkinliklerden atölyelere, çocuklara özel programlardan edebiyat tartışmalarına kadar dopdolu bir içerik, Bursa'yı 9 gün boyunca edebiyatla saracak.

1 Kasım Cumartesi günü Tuna Kiremitçi'nin müzikli söyleşisiyle başlayacak program, Saygı Öztürk'ün imza töreniyle devam edecek. Aynı gün Sinan Meydan 'Atatürk'ü Anlamak', Nermin Bezmen 'Romancının Düşleri ve Gerçekleri', Serhan Asker 'Deprem ve Yaşananlar' temalı konuşmalar gerçekleştirecek. 2 Kasım Pazar günü Murat Menteş 'Roman Kanunları', Gaye Boralıoğlu 'Edebiyat ve Hakikat', Çiğdem Toker ile Filiz Gazi 'Bir Türkiye Panaroması',3 Kasım Pazartesi günü Ekrem Hayri Peker de, 'Tarihin Aynasında Bursa' konularına değinecek. 4 Kasım Salı günü Erdem Seçmen 'Kendi Öykülerini Yaz', Melisa Kesmez 'Çiçeklenmeler: Bir Büyüme Hikayesi', Osman Çaklı ve Sadık Güleç 'Yeni Nesil Çeteler: İki Gazeteci Anlatıyor' söyleşileriyle fuarın kültürel zenginliğine katkı sunacak.

Bunun yanı sıra 5 Kasım Çarşamba günü Aylin Balboa ve Barış İnce 'Yeni Nesil Edebiyat', İsmail Güzelsoy 'Okumanın Psikolojisi' konularını aktarırken, Özlem Gürses lösemi haftası nedeniyle LÖDER Başkanı Prof. Dr. Adalet Meral Güneş'i ağırlayacak. 6 Kasım Perşembe günü Kezban Küçük 'Çocuklar için Anlayarak ve Hızlı Okuma', Moriwaki Yoshinori 'Türkiye ve Deprem Gerçeği', İhsan Eliaçık 'Sosyal İslam', 7 Kasım Cuma günü Şükrü Erbaş 'Şiirin Kaynaklarına Bir Bakış: Ben Annemin Hecesiyim', Latife Tekin 'Sevgili Arsız Ölümden Zamansıza', Mine Söğüt ve Ayşen Şahin 'Özgür Düşünce ve Fikir İşçiliği' temalarında konuşacak.

Söyleşilerden imza günlerine, atölyelerden çocuk etkinliklerine kadar geniş bir yelpazede kültürel şölen yaşatacak Osmangazi Kitap Fuarı, 8 Kasım Cumartesi günü Irmak Zileli 'Şimdi Buradaydı ile Roman Üzerinden İçimizdeki Karanlığa Meraklı Bir Bakış', Dr. Meral Saklayan 'Yaşar Kemal Edebiyatı', Emre Kongar 'Devrim Sosyolojisi Açısından Cumhuriyet ve Atatürk', Tarık Tufan 'Edebiyat Hayat, Memat' ve 9 Kasım Pazar günü ise Ezgin Kılıç 'Kitabın Kalbe Yolculuğu', İnci Bakan Kıraç 'Organik Resim Atölyesi', Buket Uzuner 'Türk Edebiyatında 50'nci Yıl' konuşmalarıyla son bulacak.

EDEBİYATIN KALBİ, OSMANGAZİ!

Osmangazi Kitap Fuarı'nı geleceğe bırakacakları en değerli kültürel miraslardan biri olarak gördüklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 'Bizler, edebiyatın ve kitabın gücünü gelecek kuşaklara taşımayı en önemli görevlerimizden biri olarak görüyoruz. Çünkü kitaplar sadece bilgi değil, aynı zamanda düşünce, kültür ve bilinç aktarımıdır. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz Osmangazi Kitap Fuarı, okuma kültürünü yaygınlaştırmayı ve yazarla okuru aynı çatı altında buluşturmayı amaçlıyor. Fuarımız boyunca 80'den fazla yayınevi, 60 yazar, 40 söyleşi ve binlerce kitap okurlarımızla olacak. Aynı zamanda çocuklarımıza yönelik çeşitli atölyeler yapılacak. 'Edebiyatın Kalbi, Osmangazi' sloganıyla yola çıktığımız bu fuar, ilk adım. Gelecek yıllarda farklı temalarla, Osmangazi'nin felsefesinden kopmadan devam edeceğiz. Tüm Bursalıları fuarımıza davet ediyorum' dedi.