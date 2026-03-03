Beylikdüzü Belediyesi, mart ayında Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM) Beylikdüzü Sahnesi'nde düzenleyeceği tiyatro oyunları, konserler ve stand-up gösterileriyle sanatseverleri buluşturuyor. Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri ve çocuk oyunları da programda dikkat çeken başlıklar arasında yer alıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi, mart ayı boyunca her yaştan sanatsevere yönelik etkinliklerle ilçede kültür ve sanatın merkezi olmayı sürdürüyor.

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM) Beylikdüzü Sahnesi'nde gerçekleştirilecek etkinlikler, belgesel gösterimlerinden yetişkin tiyatrolarına, stand-up gösterilerinden konserlere kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Mart ayı programı, Şerafettin Can Atalay belgeseli ve Beylikdüzü Belediyesi Halk Müziği Topluluğu'nun 'Edip Akbayram Anma Konseri' ile başladı. Yetişkin tiyatro oyunları ise; 4 Mart'ta 'Anlaşılmaz Konuşmalar', 7 Mart'ta 'Herkes Farklı Ölür', 9 Mart'ta 'Ahi Ramazan', 17 Mart'ta 'Kürk Mantolu Madonna' ve 29 Mart'ta 'Montaigne' sahnelenecek.

Stand-up gösterileri de mart ayının programında yer alıyor. 15 Mart'ta Ali Congun'un 'Adliye Çayı', 23 Mart'ta ise Sefa Doğanay'ın stand-up performansı izleyicilerle buluşacak.

Mart ayında konser programı da oldukça renkli. 5 Mart'ta Emrah Çavaz Türk Halk Müziği Topluluğu'nun 'Aşk-ı Devran' konserinde Belkıs Akkale sahne alacak. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ise '150 Kadın Sahnede: Ritim ve Dansla Buluşuyor' etkinliği gerçekleşecek. Ayrıca 10 Mart'ta '70'ler 80'ler 90'lar Nostalji Pop Müziği Konseri', 13 Mart'ta ise 'Bir Hoş Seda Türk Sanat Müziği Konseri' müzikseverlerle buluşacak.

Çocuklar da mart ayında unutulmadı. 7 Mart'ta 'Korkusuz Salyangoz', 9 Mart'ta 'Küçük Şeyler Bir Sesin Peşinde', 14 Mart'ta 'Ringo'nun Dünyası', 15 Mart'ta 'Küçük Prens ve Arkadaşları', 28 Mart'ta ise 'Oz Büyücüsü Müzikali' minik sanatseverlerle buluşacak.

Beylikdüzü Belediyesi Tiyatrosu da mart ayında sahnede olacak. Çocuklar için 7 ve 14 Mart'ta 'Hacivat Karagöz Ağaçların Sırrı' adlı gölge oyunu sahnelenecek. Yetişkinler için ise 12 Mart'ta 'Kavuklunun Seçimi', 26 Mart'ta 'Öpme Beni Uykum Var', 27 Mart'ta 'Bir Tutam Azizlikler' ve 28 Mart'ta 'Yatar Bursa Kalesi'nde' oyunları tiyatroseverlerle buluşacak.