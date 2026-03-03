Yıldırım Belediyesi'nin, sosyal belediyecilik çalışmalarına dayanışma ve paylaşma ayı olan Ramazan'da da aratarak devam ediyor. Ramazan ayı ile birlikte ilçenin 14 farklı noktasında iftar sofraları kuran Yıldırım Belediyesi, her gün 3 bin 500 kişiyi iftar, yüzlerce kişiyi de sahur sofralarında buluşturuyor.

BURSA (İGFA) - Evlerinde yemek yapamayan vatandaşları da unutmayan Yıldırım Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Aşevi'nde de günlük 250 kişiye sıcak yemek çıkarıyor.

Aşevinde özenle hazırlanan yemekler, iftar vakti sıcak şekilde adreslere ulaştırılıyor. Yıldırım Belediyesi mobil hizmet araçları ise ilçenin farklı noktalarında, günlük 950 kişilik çorba, su ve hurma dağıtımı gerçekleştiriyor.

DAYANIŞMA ŞEHRİ YILDIRIM

Dayanışma ve paylaşma ayı olan Ramazan'da ihtiyaç sahibi vatandaşları da unutmayan Yıldırım Belediyesi, 5 bin aileye gıda kartı desteği sağladı. Yıldırım Belediyesi Kırcılar Aie Konağı Giysi Mağazası ise bayrama kadar ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. Yıldırım'da dayanışma ve sevgiyi büyüten sosyal belediyecelik uygulamarından biri olan mağazadan, ihtiyaç sahibi vatandaşlar faydalanabiliyor. Her yaştan vatandaşın yararlanabildiği mağazada, ihtiyaç sahipleri beğendikleri kıyafetleri ücretsiz bir şekilde alabiliyor.

KARDEŞLİĞİMİZ PEKİŞİYOR

Ramazan ayının bereketini ve dayanışma ruhunu Yıldırım'ın dört bir yanına taşıdıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Ramazan, sadece oruç tutmak değil; gönülleri birleştirmek, sofraları paylaşmak ve kardeşliği büyütmektir. Bu anlayışla ilçemizin farklı noktalarında kurduğumuz iftar sofralarında hemşehrilerimizle buluşuyoruz. Evlerinde yemek yapma imkanı olmayan vatandaşlarımızın evine iftar vaktinde sıcak yemek ulaştırıyoruz. İhtiyaç sahibi 5 bin ailemize gıda kartı desteği sağladık. Kırcılar Aile Konağı Giysi Mağazamızda ise bayrama kadar ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Her yaştan hemşehrimiz burada ihtiyaç duyduğu kıyafetleri ücretsiz olarak temin edebiliyor. Yıldırım'da kimseyi yalnız bırakmıyoruz. Sosyal belediyecilik çalışmalarımızla, ihtiyaç sahibi her bir vatandaşımıza ulaşmak, onların hayatına dokunmak için gayret ediyoruz. Ramazan'ın paylaşma ve dayanışma ruhunu büyüterek, birlik ve beraberlik içinde daha güçlü bir Yıldırım inşa etmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.