Sultanköy'de düzenlenen genel kurulda Altınyazı Karasaz Sulama Kooperatifi'nin yönetimi Tanju Özgür ve ekibine devredildi. Mevcut başkan Alaattin Kaya'nın sürpriz adaylıktan çekilme kararı, seçim sürecine birlik ve beraberlik havası getirdi.

Süleyman BEZBAŞ / EDİRNE (İGFA) - Altınyazı Karasaz Sulama Kooperatifi'nde bayrak değişimi yaşandı.

Sultanköy Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen genel kurulda, bölge çiftçileri yoğun ilgi gösterdi. Mevcut başkan Alaattin Kaya, adaylıktan çekilerek salondakilerden büyük alkış aldı ve seçim atmosferi birlik ve beraberlik havasında gerçekleşti.

Tek listeyle girilen seçimde Tanju Özgür, kooperatifin yeni başkanı olarak seçildi. Seçim öncesi açıklama yapan Özgür, 'Sulamayı yeniden geri kazanmak için sonuna kadar mücadele edeceğim. Üreticimizin hakkını korumak ve kooperatifimizi eski güçlü günlerine döndürmek temel hedefimizdir. Hepimize hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.

Seçim sonucunda yeni yönetim ve denetim kurulu üyeleri de belirlendi:

Buna göre Tanju Özgür başkanlığındaki yönetimde; Mehmet Direk, İzzet Düzgün, Fatih Çevik ve Birol Onaran seçildi.

Yeni dönemde Denetim Kurulu'na Türker Tunalı, Levent Saygı ve İlhan Akgün seçilirken, Üst Birlik Temsilcileri ise Tanju Özgür, Özcan Kayalı, Müjdat Kurt, Ramadan Kumtepe ve Oğuz Atay'dan oluştu.