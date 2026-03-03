Edirne'de Keşan'ın eski belediye başkanlarından Alaattin Önen, vefatının 24. yıldönümünde mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Başkan Özcan, Önen'in bıraktığı hizmet mirasının yaşatılacağını vurguladı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediye Başkanlarından merhum Alaattin Önen, vefatının 24. yıldönümünde Asri Mezarlık'ta düzenlenen anma töreniyle yad edildi.

Törene Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan, CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, belediye meclis üyesi Cahit Kemer ve merhum Önen'in ailesi katıldı.

Anma töreninde konuşan Başkan Özcan, Önen'in görev süresi boyunca ilçeye yaptığı katkılara dikkat çekerek, 'Bugün, ilçemize önemli hizmetlerde bulunmuş merhum Belediye Başkanımız Alaattin Önen'i rahmet ve minnetle anmak için bir araya geldik. Görev yaptığı süre boyunca Keşan'ımıza değer katan, birçok hizmete imza atan kıymetli başkanımız; çalışkanlığı ve yaptığı hizmetlerle daima hatırlanacaktır. Bizlere düşen görev, onun bıraktığı hizmet mirasını yaşatmak ve Keşan'ımız için aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam etmektir. Kendisine Allah'tan rahmet diliyor; ailesine, sevenlerine ve tüm hemşehrilerimize sabır ve başsağlığı temenni ediyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun' dedi.

Tören, İmam Hatip İbrahim Kuş tarafından okunan duaların ardından merhum Önen'in mezarına karanfiller bırakılmasıyla son buldu.