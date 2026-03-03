İstanbul'da Maltepe Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi, ilçenin tüm parklarında hummalı bir çalışmaya başladı. Çalışmalarla parklarda çim biçimi, yabani ot temizliği ve budama işlemi gerçekleştirildi.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi, 37 futbol sahası büyüklüğündeki park alanını, Ramazan Bayramı'na hazırlamak için çalışmalarına başladı.

142 park alanında devam eden temizlik çalışmalarında; çim biçimi, yabani ot temizliği ve budama işlemleri gerçekleştirildi. İlk etapta Cevizli Şehit Abdullah Horuz ve Cevizli Sanayi Caddesi parklarında yapılan çalışmalarla parklar hijyenik hale getirildi.

Çalışmaların tüm parklarda devam edeceğini açıklayan yetkililer, ayrıca parklardaki eksiklikleri de not alarak giderilmesi için de ek çalışma yapacaklarını belirtti. (03.03.2026)