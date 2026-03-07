Arabica Coffee House Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde Osmangazi Belediyespor, sahasında Karapınar Anadolu Leoparları'nı 3-0'lık net bir skor ile mağlup etti.

BURSA (İGFA) - Arabica Coffee House Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde Osmangazi Belediyespor, 31. Hafta müsabakasında Karapınar Anadolu Leoparları'nı konuk etti. TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan Bursa temsilcisi, üst üste bulduğu sayılarla rakibin gardını kırarak ilk seti 25-15'lik skorla kazandı. İkinci sette de oldukça rahat bir oyun ortaya koyan Osmangazi Belediyespor, bu seti de 25-11 kazanarak setlerde durumu 2-0'a getirdi. Karşılaşmanın üçüncü setinde de oyun üstünlüğünü elinde tutan Osmangazi Belediyespor, bu seti 25-12 kazanarak sahadan 3-0'lık net bir galibiyet ile ayrıldı.

'Efeler Ligi'nden Zor Bir Lig'

Rahat bir oyun ortaya koyduklarını dile getiren Osmangazi Belediyespor Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Güner Karakaya, 'Sezonun ilk yarısında Karapınar'a 3-2 kaybetmiştik. Lig uzun bir maraton. Takımlar dayanabildiği kadar gidiyor. Gerek sakatlık, gerek takım kadroları. Efeler Ligi'nden zor bir lig. Bizler de ligi en iyi yerde bitirmeye çalışıyoruz. Öncelikle hedeflediğimiz Play-Off'u elde etmeye çalışıyoruz. Salı günü Arkas Spor ile oynayacağız. Hedefimiz sadece üst lig değil, altyapılarımıza çocuklarımızı kazandırmak istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz.' ifadelerini kullandı.