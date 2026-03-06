İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Süper Lig'de 20'nci sezonunu geride bırakırken, takımın tek kadın sporcusu Medine Alper de parkede ortaya koyduğu azim ve mücadeleyle dikkat çekiyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın tek kadın sporcusu 26 yaşındaki Medine Alper, henüz 10 yaşındayken beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle spora adım attı.

Uzun atlama ve üç adım atlamada yıllarca piste çıktı; hayatının ritmini spor belirledi. Ancak 19 yaşından sonra Medine Alper için bambaşka bir dönem başladı.

Üniversitede antrenörlük eğitimi aldığı sırada yaptığı bir fitness antrenmanı sırasında omuriliği kırıldı. Sporla dolu geçen yıllar, bir anda yerini sessizliğe ve zorlu bir tedavi sürecine bıraktı.

Tekerlekli sandalyede yeniden yaşam kurmaya çalışan Alper, hem fiziksel hem de ruhsal olarak büyük bir mücadele verdi. Pes etmeyi hiç düşünmedi. Spora olan tutkusu onu yeniden ayağa kaldırdı.

2022 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'ne katılan Alper, bu kez parkelerde mücadele etmeye başladı.

YENİDEN YAŞAMAYI SEÇTİ

Zorlu geçen tedavi süreçlerinde zaman zaman kendini bir boşlukta hissettiğini anlatan Medine Alper, hayatını bu şekilde sürdürmek istemediğini fark edince yeniden spora tutunduğunu anlattı.

Uzun süre spordan uzak kalmanın kendisini hem ruhsal hem de fiziksel olarak zorladığını dile getiren Alper, 'Uzun süre spor yapmadım, kendimi boşlukta hissettim. Çünkü hayatım sporla şekillenmişti. Kendimi kötü hissettiğim dönemde, tekerlekli sandalye basketbol takımı ile tanıştım. Onları bulunca, kendimi de yeniden buldum. Sporu çok seviyorum, sporun içerisinde olmayı çok seviyorum' dedi.

'SPOR RUHUMU DA AYAĞA KALDIRDI'

2022 yılında tekerlekli sandalye basketboluna başlayan Medine Alper, bugün takımın tek kadın sporcusu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde son 5 sezonda lig ve Avrupa kupalarında yaklaşık 100 karşılaşmaya çıkan, tüm zorluklara rağmen yeniden yaşamayı seçen ve sporla kendini bulduğunu anlatan Medine Alper, 'Önceki hayatım farklıydı ama ikinci hayatımı da bu şekilde yaşamayı seçiyorum. Başka seçeneklerim de olsa, onların içerisinden yine sporcu olmayı seçerdim' diye konuştu.

Sayısız karşılaşmaya çıksa da Alper için başarı, kupadan ibaret değil. O, sporun yalnızca bedeni değil, ruhu da ayağa kaldırdığına inanıyor.

ADALETİN VE SAYGININ OLDUĞU BİR DÜNYA DİLEDİ

Alper'in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı da oldukça anlamlıydı. Alper, 'Kadınlarımızın korkmadan, arkasına bakmadan, özgürce yürüyebileceği, güvenle yaşayabileceği bir dünya diliyorum. Adaletin, saygının ve eşitliğin olduğu bir dünyada yaşamamız dileği ile başta annelerimiz, kardeşlerimiz ve hayatımıza değer katan tüm kadınların günü kutlu olsun. İyi ki varlar, iyi ki dünyayı güzelleştiriyorlar. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun' ifadelerini kullandı.

TAKIM ARKADAŞLARININ GURUR KAYNAĞI

Erkek sporcuların ağırlıkta olduğu zorlu bir branşta mücadele eden Medine Alper, takım arkadaşlarının da gurur kaynağı. Takımda yer alan Rıdvan Aksoy, 'Ekibimizde bir kadının olması bizim için hem mutluluk hem de gurur verici' derken, Yiğitcan Zorlu ise 'Zor bir spor dalı. Kadınların aramızda olması onların gücünü gösteriyor' sözleriyle desteğini dile getirdi.

22 yıldır bu sporu yapan Volkan Aydeniz ise takım arkadaşı için 'Kadın bir sporcunun bu kadar güçlü şekilde mücadelesine devam etmesi kendisi açısından da bir fırsat yaratıyor. Medine kardeşimizle gurur duyuyoruz' dedi.

20 YILDIR DÜŞMEYEN BİR TAKIMIN PARÇASI

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 2025-2026 sezonunda Süper Lig'de 20'nci kez parkeye çıktı. Ligin kurulduğu günden bu yana kesintisiz mücadele eden ekip; Galatasaray Fuzul ve Beşiktaş ile birlikte 20 yıldır ligden hiç düşmeyen üç takımdan biri olmayı başardı.

Beş Süper Lig şampiyonluğu, üst üste 105 maç kazanma rekoru, bir maçta 174 sayı atma gibi kırılması güç başarılara imza atan mavi-beyazlılar, Avrupa'da da Türkiye'yi temsil eden ilk takım oldu. André Vergauwen Cup üçüncülük, IWBF EuroCup-3'te üç üçüncülük ve 2024'te ikincilik elde edilen başarılar arasında.