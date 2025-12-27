Sağlıklı nesillerin yetişmesi amacıyla spora ve sporcuya yoğun bir şekilde desteklerini sürdüren Osmangazi Belediyesi, amatör spor kulüplerine geniş çaplı bir malzeme yardımında bulundu. Amatör sporlara büyük önem verdiklerini kaydeden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 'Her zaman sporun ve sporcunun, amatör kulüplerimizin yanındayız.' dedi.

BURSA (İGFA) - Spora yaptığı yatırımlarla hem gençlere, hem de amatör spor kulüplerine güç katan Osmangazi Belediyesi, 72 spor kulübüne antrenman malzemeleri desteği gerçekleştirdi. Dikkaldırım Spor Salonu'nda düzenlenen Amatör Spor Kulüpleri Malzeme Dağıtım Töreni'ne Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Osmangazi Belediyespor Başkanı Fatih Karayılan, Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Çetin Yıldız, Osmangazi Kulüpler Birliği Başkanı Şafak Yıldırım, Osmangazi'de faaliyet gösteren spor kulüplerinin başkanları ve sporcular katıldı. Amatör spor kulüplerinin faaliyetlerini artırarak devam etmeleri ve sporcuların gelişimlerine katkı sağlamaları amacıyla, ihtiyaçlara yönelik belirlenen ve denge aleti, futbol topları, yelekler, huniler gibi pek çok antrenman ekipmanlarını içerisinde barındıran malzemeler, tören ile birlikte kulüp temsilcilerine teslim edildi.

'Osmangazi Belediyesi Olarak, Bu Yardımları Artırarak Devam Ettireceğiz'

Sporun ve sporcuların gelişimlerinin önemini vurgulayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Osmangazi Belediyesi olarak amatör branşlara desteklerinin devam edeceğini dile getirdi. Bu doğrultuda yoğun bir çalışma gösterdiklerine işaret eden Başkan Aydın, konuşmasında şunları söyledi;

'Biz, seçilmeden önce de hep aynı şeyi söyledik; sporun, kültürün, sanatın, insan hayatına dokunan her türlü faaliyette Osmangazi, Bursa'nın kalbi olacak dedik ve amatör sporlara daha fazla önem verdik. Sebebi ise gençlerin daha iyi şartlarda yetişmesi, spor sayesinde kötü alışkanlıklardan kurtulması ve Osmangazi'mize, Bursa'mıza, ülkemize başarılar elde etmesini hedefledik. Bu minvalde de Osmangazi Kulüpler Birliği ile bayağıdır görüşüyoruz. Daha önceden bir alım yapılıyor, renkler uymuyor, bedenler uymuyor, ihtiyaçlara göre olmayan yardımlar hem bizim açımızdan bir israf, hem de yardım yapılanlar açısından da makbule geçmeyen, doğru ve yerinde kullanılmayan yardımlar oluyordu. Biz, kulüplerimizin ihtiyaçlarını tespit ettik ve ihaleye çıktık, bütün kulüplerimize eşit sayıda dağıtarak, bugün de törenini yaptık. İnşallah önümüzdeki yıl bunu daha da artırarak devam ettireceğiz. Sadece 2025 yılında 780 kez, amatör kulüplerimize deplasman için otobüs seferi verdik. Bunun da maddi karşılığı yaklaşık 4 milyon TL. Bugün de 2 milyon TL'lik malzeme yardımı yaptık. Sporun ve sporcunun, amatör kulüplerimizin yanındayız. Osmangazi Belediyesi olarak, elimizden geldiğince imkanlar doğrultusunda bu yardımları artırarak devam ettireceğiz.'

'Kulüplerin Eksiklerini, İhtiyaçlarını Belirleyerek Yapılan Bir Malzeme Yardımı Oldu'

Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Çetin Yıldız ise, yapılan yardımların yerini bulduğunu belirterek, 'Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a, Osmangazi Belediyespor Başkanımız Fatih Karayılan'a çok teşekkür ediyorum. Burada Osmangazi Kulüpler Birliği ile birlikte hareket edilmesinden dolayı kullanılacak malzemeler daha kıymetli, daha kullanılabilir. Kulüplerin eksiklerini, ihtiyaçlarını belirleyerek yapılan bir malzeme yardımı oldu.' diye konuştu.

Osmangazi Kulüpler Birliği Başkanı Şafak Yıldırım da yaptığı açıklamada, 'Burada 72 kulübümüze malzeme desteği verdik. Bu süreçte sıkı bir çalışma yaptık. Bizler çok şanslıyız ki Osmangazi Belediyespor'un başında Fatih Karayılan gibi bir başkanımız var, onunla birlikte sporu bilen, sporu anlayan, sporcu geçmişi olan Erkan Aydın başkanımız ile bu işler daha kolay hale geliyor. Hazırladığımız malzemeler aynı zamanda bireysel sporlara da dönük malzemeler. Yaklaşık 18 parça malzeme verildi, hepsi de birinci sınıf, birinci kalite. Destekler tam adresini buldu diyebiliriz.' ifadelerini kullandı.

Kulüp Başkanları Teşekkür Etti

Malzeme desteğinden ötürü teşekkür eden Hüdavendigar Dikkaldırım Osmangazi Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yetim de, 'Bugüne kadar Erkan Aydın başkanımız, Fatih Karayılan başkanımız sporun her zaman yanında oldu, her zaman gittiğimizde karşılık bulmuşuzdur. Bugün de bir örneğini hep birlikte yaşıyoruz. İnşallah kulüplerimizin sıkıntılarına destek olabilme adına hem belediyemize, hem spor kulüplerimize birlikte iş yapabilme kültürünü artırdığı için ayrıca Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz' şeklinde konuştu. Emek Spor Kulübü Başkanı Mustafa Gencan ise, 'Bizler, güzel nesiller yetiştirmek için mücadele eden kulüp başkanlarıyız. Bu bağlamda Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Biz biriz, beraberiz, amacımız Bursaspor'a hizmet etmek. Bu çalışmaların devamını diliyorum.' değerlendirmesinde bulundu.

Malzeme dağıtımlarının ardından Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, sporcularla bir araya gelerek sohbet etti. Başkan Aydın, her bir amatör spor kulübüyle yakından ilgilenerek, yanlarında olduklarının mesajını verdi.