Son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla ivme yakalayan Balıkesirspor, saha içindeki başarısını saha dışındaki maddi kriz nedeniyle kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Pazartesi gününe kadar ödeme yapılmazsa takım dağılabilir.

BALIKESİR (İGFA) - Son haftalarda sergilediği performansla camianın yüzünü güldüren Balıkesirspor'da işler saha içinde yolunda gitse de, saha dışında kara bulutlar dolaşıyor. Yakalanan çıkış grafiğine rağmen kulüp, yine tanıdık bir senaryo ile; maddi krizle boğuşuyor.



Edinilen bilgilere göre, futbolculara ve teknik heyete verilmiş olan ödeme sözlerinin tutulması için kulübün önünde çok kısa bir süre kaldı. Pazartesi gününe kadar acil olarak 5 milyon TL kaynak bulunması gerekiyor.



Ödemelerin yapılmaması durumunda, takımın başarısında büyük pay sahibi olan kritik futbolcuların ve teknik ekibin takımdan ayrılmayı düşündüğü, hatta sözleşme feshi yoluna gidebileceği gelen bilgiler arasında. Tam 'işler rayına girdi' denilirken patlak veren bu kriz, Balıkesirspor camiasında 'Tarih yine tekerrür mü ediyor?' endişesine yol açtı.



Gözler şimdi, Pazartesi gününe kadar bu krizi çözmesi beklenen yönetimde ve şehrin ileri gelenlerinde.