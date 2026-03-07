Çankırı halkı, 1999 yılında dönemin Çankırı Valisi merhum Gazi Ayhan Çevik'e yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırıda şehit olan vatandaşları düzenlenen törenle andı.

ÇANKIRI (İGFA) - Olayın meydana geldiği Cumhuriyet Mahallesi'nde gerçekleştirilen törende; merhum Gazi Vali Ayhan Çevik'in yanı sıra saldırıda şehit olan polis memuru Nurettin Cinsoy, öğrenci Emrah Ersoy ve Fatma Dönmez ile esnaf Alpay Evirgen rahmet ve minnet ile anıldı.

Protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törende saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu, ardından şehitler için dualar edildi. Şehitlerin isimleri ve fotoğraflarının yer aldığı Şehitler Anıtı önünde gerçekleştirilen törende, 27 yıl önce yaşanan hain terör saldırısı bir kez daha lanetlendi.