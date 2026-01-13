Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yönetmelik değişikliği Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme; orman kadastrosu, 2/B uygulamaları, komisyon yapıları ve teknik süreçlerde önemli yenilikler içeriyor.

ANKARA (İGFA) - Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Orman Kadastrosu ve 2/B Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle birlikte orman kadastro süreçlerinde hem idari hem de teknik açıdan kapsamlı düzenlemelere gidildi.

Yapılan değişikliklerle, orman kadastro komisyonlarının yapısı yeniden tanımlanırken, komisyon üyelerinin atanma şartları netleştirildi. Komisyon başkanlığı ve üyeliklerine ilişkin mesleki tecrübe kriterleri artırıldı, belde, mahalle ve köy temsilcilerinin görevlendirilmesine yönelik usuller açıklandı.

Yönetmelikte dikkat çeken bir diğer düzenleme ise orman kadastro güncelleme dosyası ve sonuçlandırma dosyası kavramlarının mevzuata eklenmesi oldu. Bu dosyalarla, ilan edilmiş son orman kadastro çalışmalarından sonra meydana gelen değişikliklerin kayıt altına alınması ve sürecin daha sağlıklı yürütülmesi amaçlandı.

Bu arada 2/B uygulamalarına ilişkin hükümler de yönetmelikte yeniden ele alındı.

Orman kadastrosu ve 2/B uygulamalarının belde, mahalle ve köy bazında bir bütün olarak yürütülmesi esası vurgulanırken, belirli koşullar altında tekrar kadastro yapılabilmesine imkân tanındı. Ayrıca, orman sınırları dışına çıkarma işlemlerinde bilim ve fen bakımından orman niteliğini kaybetmiş alanlara ilişkin kriterler ayrıntılı şekilde düzenlendi.

Teknik süreçlerdeki değişikliklerde ise, GNSS (Küresel Konum Belirleme Sistemi) kullanımı mevzuata girerken, sayısal orman kadastro projeleri ve verilerin ORBİS üzerinden kayıt altına alınması zorunlu hale getirildi. Kadastro haritaları ile tapu haritaları arasındaki uyumsuzlukların giderilmesine yönelik ayrıntılı prosedürler belirlendi.

Bunun yanı sıra, tarım ve hayvancılık faaliyetleri kapsamında kullanılan yapıların, belirli şartlar altında taşınmazın tamamlayıcı parçası sayılmasına yönelik hükümler yönetmelikte yer aldı. Milli parklar, tabiat parkları, tabiatı koruma alanları, içme suyu havzaları ve gen koruma alanları gibi korunan alanlarda ise 2/B uygulamalarına sınırlamalar getirildi.

