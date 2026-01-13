Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin iki büyük kenti arasındaki ulaşımı dönüştürecek Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı çalışmalarının aralıksız sürdüğünü duyurdu.

Türkiye'nin iki stratejik merkezi arasında hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımı hedefleyen proje, tamamlandığında ülkenin demir yolu ağında önemli bir dönüşüm sağlayacak.

Paylaşılan bilgilere göre, proje hayata geçtiğinde 11,5 milyon kişi doğrudan hızlı tren ağına entegre olacak. Ankara ile İzmir arasındaki mevcut seyahat süresi ise 3 saat 30 dakikaya düşecek. Böylece hem yolcu taşımacılığında ciddi bir zaman tasarrufu sağlanacak hem de kara ve hava yolu üzerindeki yoğunluk azaltılacak. Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'nın; ulaşım güvenliğini artırması, konforlu seyahat imkânı sunması ve bölgesel ekonomik hareketliliği desteklemesi hedefleniyor. Proje kapsamında inşa edilen altyapı unsurlarının, modern demir yolu standartlarına uygun şekilde planlandığı vurgulandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri, güçlü altyapı yatırımlarıyla Türkiye'nin ulaşım ağının her geçen gün büyüdüğünü belirterek, hızlı tren projelerinin sürdürülebilir ulaşım hedefleri doğrultusunda kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.