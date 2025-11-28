Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler öncülüğünde, geride kalan 6,5 yılı aşkın sürede 2.600 km yolu asfalt ve beton konforuna kavuşturan Büyükşehir Belediyesi, yol standartlarını yükseltmeye yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

ORDU (İGFA) - Bu kapsamda Gürgentepe ilçesinde bugüne kadar 70 km yolu asfalt ve betonla buluşturan ekipler, aynı zamanda yol güvenliğini artırmak amacıyla 55 km hatta genişletme çalışması gerçekleştirdi.

Son olarak Çatalağaç-Işıktepe mahallelerine hizmet veren güzergâhta yürütülen çalışmalarda, iki adet keskin viraj tamamen ortadan kaldırıldı. Yol genişliği 4 metreden 7 metreye çıkarılarak, daha önce tek aracın güçlükle geçebildiği güzergâh, artık iki aracın aynı anda güvenli şekilde geçiş yapabileceği konfora ulaştırıldı.

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ulaşım güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalarını il genelinde sürdürüyor.