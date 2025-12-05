Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, Hakimler ve Savcılar Kurulu üyelerini ağırladı. Ziyarette deprem sonrası yürütülen adli süreçler, kurumlar arası iş birliği ve yargı teşkilatının kapasitesi değerlendirildi.

OSMANİYE (İGFA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Daire Üyesi Hakan Yüksel ve 2. Daire Üyesi Prof. Dr. Çetin Arslan, Osmaniye Adliyesi'ne resmi bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretin ev sahipliğini yapan Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, hem adliyedeki işleyiş, hem de deprem sürecinde yürütülen adli faaliyetler hakkında kapsamlı bilgilendirme yaptı.

HSK heyeti adliyeye gelişte Başsavcı Arısoy tarafından çiçeklerle karşılandı. Protokol kurallarına özen gösterilen karşılama ve adliye içerisindeki görüşmelerde, yargının işleyişi ve kurumların koordinasyonu üzerine önemli değerlendirmeler yapıldı.

Osmaniye Adliyesi konferans salonunda düzenlenen istişare toplantısında, hakim ve savcılar yoğun katılım sağladı.

Başsavcı Arısoy, HSK heyetine yaptığı sunumda; deprem sürecinde yürütülen soruşturmalar, hak kayıplarını önlemek için alınan hızlı tedbirler, personelin özverili çalışmaları ve adli yapının dayanıklılığı gibi başlıklarda detaylı bilgiler aktardı. Arısoy'un teknik verilerle desteklediği sunum, HSK üyeleri tarafından takdirle karşılandı.

VALİLİK ZİYARETİNDE GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ MESAJI

HSK üyeleri ve Başsavcı Arısoy'un yer aldığı heyet, daha sonra Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz'ı ziyaret etti.

Osmaniye Valiliği'ndeki görüşmede, yargı ile mülki idare arasındaki uyumun şehirdeki deprem sonrası toparlanma sürecine yaptığı katkılar vurgulandı.

Başsavcı Uygur Kaan Arısoy ziyaret sırasında, 'Valiliğimiz ile uyum içerisinde çalışarak, deprem yaralarının sarılması ve hukuki süreçlerin sağlıklı işlemesi adına devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik' dedi.

Vali Yılmaz ve HSK üyeleri, Osmaniye'deki koordinasyonun örnek bir model oluşturduğunu belirterek memnuniyetlerini dile getirdi.