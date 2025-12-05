Bursa'da Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe genelindeki denetimlerde çakar lamba takılı bir otomobili tespit ederek, sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el koyarken aracı da trafikten men etti.

BURSA (İGFA) - Mudanya'da huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla Jandarma'nın gerçekleştirdiği rutin denetimlerde '06' plakalı bir otomobilin ön ve arka kısmına usulsüz şekilde çakar lamba takıldığı ve araç içinde bir kumanda bulunduğu belirlendi.

Ekipler, mevzuata aykırı çakar sistemi tespit edilen araç sahibi ve sürücüye idari para cezası uyguladı.

Araç 30 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücünün ehliyetine de aynı süreyle el konuldu.

Denetlerim aralıksız devam edeceğini duyurdu.