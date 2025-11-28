Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik teşkilatlarına toplam 9 bin 200 yeni aracın hizmete alındığını açıkladı. Erdoğan, güvenlik birimlerine verilen toplumsal desteğin en yüksek seviyeye çıktığını vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Teşkilatları için temin edilen 9 bin 200 yeni aracın hizmete alım töreninde konuştu. Araçların, güvenlik birimlerinin görev kapasitesini güçlendireceğini belirten Erdoğan, geçen yıl başlatılan yenileme programının kapsamının genişletildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik ömrünü tamamlayan araçların envanterden çıkarılıp yenileriyle değiştirildiğini belirterek, 'Geçen sene yine burada yaptığımız törenle Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarımıza 7 bin 204 yeni aracı kazandırmıştık. Bugün de 9 bin 200 aracı daha resmen hizmetinize veriyoruz' dedi.

Teslim edilen araçların kurumlara göre dağılımını da açıklayan Erdoğan, 7 bin 80 aracın Emniyet Genel Müdürlüğüne, 2 bin 70'inin Jandarma Genel Komutanlığına, 50'sinin ise Sahil Güvenlik Komutanlığına tahsis edildiğini ifade etti.

'HER VATANDAŞIMIZIN HUZURUNUN TEMİNATISINIZ'

Konuşmasında güvenlik güçleri ile vatandaşlar arasındaki bağın güçlendiğinin altını çizen Erdoğan, son yıllarda güvenlik birimlerine duyulan desteğin en üst seviyeye ulaştığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Güvenlik kuvvetlerimizle sivil vatandaşlarımız arasındaki kaynaşmayı, dayanışmayı ve iş birliğini güçlendirdikçe her alanda önemli mesafe aldık. Şu an insanımızın askerinden polisine, jandarmasından sahil güvenliğine kadar emniyet birimlerimizin tamamına desteği en üst seviyededir' dedi.

Güvenlik güçlerinin toplumdaki rolüne vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sizler, ayrım yapmaksızın bu ülkedeki her bir vatandaşımızın huzur ve emniyetinin teminatısınız. Aynı zamanda ülkemizin, milletimizin, bağımsızlığımızın ve Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzün güvencesisiniz' ifadelerini kullandı.