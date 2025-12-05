Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırık Tüneli şantiyesinde incelemelerde bulunarak proje hakkında yetkililerden brifing aldı. Bakan, dev yatırımın bölgenin ulaşım standardını önemli ölçüde artıracağını söyledi.

ERZURUM (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'ne bağlayan en kritik ulaşım akslarından biri olan Kırık Tüneli Projesinde incelemelerde bulundu.

Erzurum temasları kapsamında şantiyeyi ziyaret ederek yetkililerden kapsamlı bilgi alan Uraloğlu, projenin hem bölgesel kalkınmaya hem de ulaşım güvenliğine büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Proje kapsamında; 7 bin 100 metre uzunluğunda çift tüp tünel, 8,7 kilometrelik bağlantı yolu, 2 adet 88 metre uzunluğunda çift köprü, 1 adet 19 metre uzunluğunda tek köprü, 390 metre uzunluğunda acil kaçış rampası inşa edildiğine dikkati çeken Bakan Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla birlikte mevcut güzergâhtaki geçiş süresinin 40 ila 60 dakika arasında kısalacağını belirtti.

Dev yatırımın sadece ulaşımı kolaylaştırmakla kalmayacağını ifade eden Bakan Uraloğlu, 'Bu proje, ticareti ve turizmi canlandıracak, bölgesel kalkınmayı daha da güçlendirecek stratejik bir adımdır. Milletimize en iyisini sunmak için durmadan çalışıyoruz' dedi.