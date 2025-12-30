Ordu Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yeni yılı güvenli ve huzur içinde karşılaması için kent genelinde tüm hazırlıklarını tamamladı. Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, 31 Aralık gecesi ve yeni yılın ilk gününde 19 ilçede 7/24 görev başında olacak.

​​​ORDU (İGFA) - Yeni yıla sayılı saatler kala Ordu Büyükşehir Belediyesi, olası aksaklıklara karşı tüm birimleriyle sahaya çıkıyor. İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yılbaşı gecesi nöbet tutarken, Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığına bağlı Mezarlıklar ve Cenaze Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü de görevlerinin başında olacak.

OSKİ YENİ YILDA DA NÖBETTE

Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ) ekipleri, yeni yılda da arıza, bakım ve onarım hizmetleri için sahada olacak. Vatandaşlar, su ve kanalizasyonla ilgili arıza ihbarlarını ALO 185 hattı üzerinden iletebilecek.

ZABITA VE İTFAİYE TEYAKKUZDA

Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, yılbaşı gecesi boyunca vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetleri ilgili birimlere aktararak çözüme kavuşturacak. İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ise olası yangın ve kurtarma vakalarına karşı görev başında bulunacak.

FEN İŞLERİ EKİPLERİ 24 SAAT ÇALIŞACAK

Öte yandan Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler de 19 ilçede sahada olacak. Rutin çalışmalarının yanı sıra vatandaşlardan gelecek şikâyetlere anında müdahale edecek olan ekipler, 24 saat esasına göre hizmet vermeyi sürdürecek.