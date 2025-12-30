Ankara Keçiören Belediyesi, Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) aracılığıyla her yaştan vatandaşa yönelik eğitim desteğini sürdürüyor.

ANKARA (İGFA) - Belediyenin sosyal sorumluluk anlayışıyla hayata geçirdiği okuma yazma kursları, özellikle örgün eğitim imkânlarından çeşitli nedenlerle yararlanamayan vatandaşlardan yoğun talep görüyor.

Yaş sınırı olmaksızın düzenlenen kurslar, temel eğitim almamış bireylerin okuma yazma becerisi kazanmasını hedefliyor. Program kapsamında kursiyerler; harfleri tanımadan günlük hayatta karşılaşılan metinleri okuyup yazabilmeye, resmi belgeleri anlayabilmeye kadar uzanan kapsamlı bir eğitimden geçiyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen dersler, katılımcıların bireysel ihtiyaçları dikkate alınarak yürütülüyor.

PROGRAMI TAMAMLAYANLARA OKURYAZARLIK BELGESİ

Eğitim süresince kurslara düzenli olarak devam eden vatandaşlar, dönem sonunda yapılacak değerlendirmelerin ardından okuryazarlık belgesi almaya hak kazanıyor. Kursiyerler, okuma yazma öğrenmenin hayatlarını önemli ölçüde kolaylaştırdığını belirterek; adlarını yazabilmekten hastane ve resmi kurumlarda işlemlerini tek başına yapabilmeye kadar pek çok alanda daha özgüvenli hale geldiklerini ifade ediyor. Eğitim sürecinde yeni dostluklar kurduklarını da dile getiren kursiyerler, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'a ve eğitmenlere teşekkürlerini iletiyor.

KEÇMEK bünyesinde ücretsiz olarak sunulan okuma yazma kurslarına katılanların büyük bölümünü kadınlar oluşturuyor. Yıllardır içlerinde kalan okuma yazma hayalini gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşayan kadınlar, kurslar sayesinde hem öğrenmenin sevincini hem de sosyalleşmenin keyfini bir arada yaşıyor.

'AZİMLERİYLE ÖRNEK OLUYORLAR'

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Keçiören'deki tüm vatandaşların kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla eğitime her zaman öncelik verdiklerini belirterek şu değerlendirmede bulundu: 'Okuma yazma kurslarımız, hemşehrilerimizin günlük yaşamlarını kolaylaştırmanın yanı sıra, sosyal hayata daha aktif katılmalarına da katkı sağlıyor. Eğitim, hayat boyu devam eden bir süreçtir. Özgüvenleriyle bu kurslarımıza katılan ve azimleriyle herkese örnek olan kıymetli hemşehrilerimi tebrik ediyorum.'

Kapılarının herkese açık olduğunu vurgulayan Başkan Özarslan, okuma yazma öğrenmek isteyen vatandaşları KEÇMEK okuma yazma kurslarına başvurmaya davet etti.