Ordu Büyükşehir Belediyesi UKOME Kasım Ayı toplantısında, Altınordu ve Ünye'ye engelsiz üstgeçit asansörleri, Fatsa ve Ünye'de bisiklet yolu düzenlemeleri ve 33 noktada trafik iyileştirme çalışmaları karara bağlandı.

ORDU (İGFA) - UKOME toplantısında alınan kararla, Altınordu ve Ünye ilçelerinde bulunan üstgeçitlere engelsiz erişim sağlayacak asansörler yapılacak. Buna göre, Altınordu Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki üstgeçit ile Ünye Devlet Hastanesi önünde yer alan üstgeçitlere asansör kurulması kararı oy birliğiyle kabul edildi.

FATSA VE ÜNYE'DE BİSİKLET YOLU DÜZENLEMELERİ

Kasım ayı UKOME toplantısında ayrıca Fatsa ilçesinde devam eden bisiklet yolu projesi ile Ünye'deki 2. ve 3. Etap Bisiklet Yolu Projeleri de ele alındı.

Projelerin, trafiği aksatmadan tamamlanması yönündeki talep görüşülerek karara bağlandı. Çalışmaların, özellikle sahil şeridinde bisiklet kullanıcıları ve yayaların güvenliğini artırması hedefleniyor.

33 NOKTADA TRAFİK DÜZENLEME ÇALIŞMASI

Ordu Büyükşehir Belediyesi, şehir içi trafik akışını rahatlatmak amacıyla 33 farklı noktada düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Altınordu'da 19, Fatsa'da 1, Ünye'de 2, Perşembe'de 2, Korgan'da 5, Ulubey'de 2 ve Gölköy'de 2 noktada düzenlemeler devam ediyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, yürütülen bu çalışmalarla kent genelinde daha güvenli, erişilebilir ve düzenli bir ulaşım altyapısı oluşturmayı hedefliyor.