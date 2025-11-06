Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, noterlik hizmetlerini güçlendirmek ve vatandaşların hizmete daha kolay ulaşmasını sağlamak amacıyla yapılan yenilikleri duyurdu. Bakan Tunç, 2002'den bu yana noterlik sayısının 1.231'den 2.385'e çıkarıldığını belirtti.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, noterlik müessesesinin adaletin sağlanması ve korunmasındaki önemine dikkat çekerek, yapılan çalışmalar ve yenilikler hakkında bilgi verdi. Tunç, noterlerin adaletin tesisine, mahkemelerin iş yükünün azalmasına ve toplumsal barışın sağlanmasına önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bakan Tunç, vatandaşların noterlik hizmetlerine daha kolay erişebilmesi için atılan adımları şöyle sıraladı:

2002 yılında 1.231 olan noterlik sayısı, bugün 2.385'e yükseltildi.

Geçtiğimiz yıl 40 yeni noterlik ihdas edildi.

6 Nisan 2019'dan bu yana uygulanan nöbetçi noterlik sistemiyle vatandaşlar hafta sonları da noterlik hizmetlerinden yararlanabiliyor; bugüne kadar 3 milyon 960 bin 246 işlem gerçekleştirildi.

2024 yılında yapılan Noterlik Kanunu değişikliği ile hafta sonu ve tatil günlerinde çalışma usulleri yasal zemine kavuştu.

6 Kasım 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelikle, nöbetçi noterliklerin çalışma saatleri, nöbet günleri ve noter sayıları netleştirildi.

Bakan Tunç, paylaşımında, ayrıca noterlik hizmetlerindeki dijital ve teknolojik yeniliklere de dikkati çekerek, 'Yurt dışında yapılan noterlik işlemlerinin, Türkiye'de herhangi bir noterlikten alınabilmesi sağlandı. Yurt içinde gerçekleştirilen işlemlerin başka şehirlerdeki noterliklerden temin edilebilmesi mümkün hâle getirildi. Noter ücretleri ile harç ve vergilerin kredi kartıyla ödenmesi uygulaması başlatıldı. Güvenli ödeme sistemi, parmak iziyle kimlik doğrulama ve e-Randevu sistemi gibi yenilikler hayata geçirildi' ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında, noterlik müessesesini güçlendirmeye ve geliştirmeye devam edeceklerinin altını çizdi.