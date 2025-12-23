Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, görev süresi boyunca kentin tarihine ve köklü medeniyet mirasına sahip çıkan çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

ORDU (İGFA) - Başkan Güler'in öncülüğünde yürütülen restorasyon ve çevre düzenleme projeleriyle, Türk-İslam kültürünün izlerini taşıyan tarihi yapılar korunarak gelecek nesillere aktarılıyor.

Başkan Güler'in talimatlarıyla hayata geçirilen çalışmalar kapsamında 2019 yılından bu yana 5 cami, 6 Osmanlı çeşmesi, 5 türbe ve 2 tarihi konak, aslına uygun şekilde restore edilerek kente kazandırıldı. Yeni dönemde planlanan projelerle birlikte Ordu'nun tarihi mirasına yönelik yatırımlar artarak devam ediyor.

TARİHİ CAMİLER RESTORE EDİLEREK İBADETE AÇILDI

Başkan Güler'in döneminde, Ordu'nun farklı ilçelerinde bulunan ve ahşap mimarisiyle öne çıkan tarihi camiler, özgün dokuları korunarak restore edildi. İkizce Laleli Ahşap Camii, Gülyalı Kestane Camii, Çaybaşı Çayır Ahşap Camii, Gürgentepe Eskiköy Ahşap Camii ve Altınordu Eskipazar Camii çevre düzenlemeleriyle birlikte yeniden ibadete ve ziyarete açıldı.

OSMANLI ÇEŞMELERİ YENİDEN HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

Başkan Güler'in kültürel mirasa verdiği önem, Osmanlı döneminden kalan tarihi çeşmelerde de kendini gösterdi. Ulubey Karakoca, Uzunmahmut, Kıranyağmur, Güzelyurt Çeşmeleri ile Ünye Dizdar ve Gülyalı Kurtlu Çeşmeleri, aslına uygun restorasyonlarla yeniden akmaya başladı.

MANEVİ DEĞERLER KORUNDU

Ordu'nun manevi önderlerinin hatıralarını yaşatmak amacıyla türbe ve kabir restorasyonları da Başkan Güler'in öncülüğünde gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Altınordu ilçesi Selimiye Mahallesi'nde bulunan Buharalı Şeyh Şakir Efendi Türbesi ve 7 adet kabir, Ünye ilçesinde Yusuf Bahri Hz. ve talebelerinin kabirlerinin restorasyonu, Kabataş ilçesinde Şid Abdal Türbesi restorasyonu, Akkuş'ta Melik Mehemmed Gazi Türbesi çevre düzenlemesi, Akkuş Tuzak Mahallesi Şehit Taner Kart'ın mezarının bakım ve onarımı, Fatsa ilçesinde Şeyh Tarakçı Hamid Hocanın kabri ile alanda bulunan 6 kabir yenilenerek çevre düzenlemeleri ile ziyarete açıldı.

TARİHİ KONAKLAR GELECEĞE TAŞINDI

Başkan Güler'in vizyonuyla restore edilen Selimiye Konağı ve Yürürler Konağı, Ordu'nun kültür ve turizm hayatına kazandırıldı. Tarihi konaklar, geçmişle bugün arasında güçlü bir bağ kurarak kentin sosyal ve kültürel yaşamına değer kattı.