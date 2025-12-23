Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk devrim şehitleri Asteğmen Kubilay ve silah arkadaşları, katledilişlerinin 95'inci yılında Menemen'de anıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 'Bu olay, laikliğin neden vazgeçilmez olduğunu açıkça gösterir' dedi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Menemen'de 1930 yılında Cumhuriyet karşıtları tarafından katledilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki ayaklanmanın 95'inci yılında bir kez daha anıldı.

Yıldıztepe'deki Kubilay Anıtı'nda gerçekleştirilen resmi programda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Şehit Asteğmen Kubilay'ın yakınları, devlet erkanı, askeri yetkililer, belediye başkanları, siyasi parti, sendika, sivil toplum örgütü, meslek odalarının temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve İzmirliler yer aldı.

ŞEHİTLİĞE KARANFİL KONULDU

Programda çelenk sunumu, saygı duruşu, saygı atışı yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Türk Silahlı Kuvvetleri adına Topçu Üsteğmen Murat Altınışık tarafından yapılan konuşmanın ardından anıt özel defteri imzalandı. Yıldıztepe'deki Kubilay Anıtı'nda düzenlenen anma töreni, dua okunması ve şehitliğe karanfil konulmasıyla son buldu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz yaşanan acı olayı hatırlatarak Mustafa Kemal Atatürk tarafından ortaya konan iradeyi örnek gösterdi.

BAŞKAN TUGAY'DAN MESAJ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ve silah arkadaşlarının Menemen'de Cumhuriyet karşıtı güçler tarafından katledilişinin 95'inci yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. 23 Aralık 1930'da Menemen'de yaşananların sıradan bir olay olmadığını ifade eden Başkan Dr. Cemil Tugay, 'Bu olay, laikliğin neden vazgeçilmez olduğunu açıkça gösterir. Cumhuriyet neden korunmalıdır sorusunun tarihsel cevabıdır' dedi.

Devrim şehitleri Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ile bekçiler Hasan ve Şevki beyleri, katledilmelerinin 95. yılında saygı, rahmet ve minnetle andıklarını belirten Başkan Tugay, mesajında şu ifadelere yer verdi:

'23 Aralık 1930'da Menemen'de yaşananlar, sıradan bir olay değildir. Şeriatçıların düzenlediği bu karanlık saldırı, Türkiye Cumhuriyeti'nin laik, çağdaş ve devrimci karakterini hedef alan en açık karşı devrimci kalkışmalardan biridir. Bu katliamın her yıl dönümünde bir araya gelen yurttaşlarımızın ortaya koyduğu Cumhuriyet'imizi koruma konusundaki ortak kararlılık bizlere umut veriyor. Şehitlerimizin anısına sahip çıkmak için sergilenen birliktelik Cumhuriyet için ne büyük bedeller ödendiğini hatırlatıyor.'

Başkan Tugay, Kubilay'ın bir öğretmen olduğunu hatırlatarak, 'Eğitimi, aklı, bilimi ve aydınlanmayı hedef aldılar. Bu nedenle Kubilay'ın katledilmesi yalnızca bireysel bir cinayet değildir. Genç Cumhuriyet bu saldırı karşısında geri adım atmamış, devrim yolundan dönülmeyeceğini bütün dünyaya ilan etmiştir' dedi.

Tugay mesajını, 'Laiklikten asla ödün vermeyeceğiz. Aklın ve bilimin yolundan ayrılmayacağız. Kubilay ve arkadaşları Cumhuriyet'in bedelini canıyla ödeyen simge isimlerdir. Onların anısını yaşatmak, demokratik ve çağdaş Türkiye'yi savunmaktır' sözleriyle noktaladı.