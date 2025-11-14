Ordu Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki şehir mezarlıklarında periyodik aralıklarla gerçekleştirdiği temizlik ve bakım onarım çalışmalarına devam ediyor.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından A'dan Z'ye elden geçen mezarlıklarda yapılan çalışmalarla vatandaşlar, kabir ziyaretlerini rahatlıkla gerçekleştiriyor.

Türkiye ortalamasının üzerinde mezarlık bulunan Ordu'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından belli aralıklarla bakım ve onarım çalışması yapılarak halkın manevi değerlerine sahip çıkılıyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Ordu Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri şehir mezarlıklarında genel temizlik ve bakım onarım çalışmalarına ağırlık veriyor.

Ekipler, şehir mezarlıklarında temizlik, ot biçme ve bakım onarım çalışması yaparak kabir ziyareti yapan vatandaşlara kolaylık sağlıyor. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, yeni şehir mezarlıkları içinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.