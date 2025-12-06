Toplumsal farkındalığı artırarak engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırma amacıyla çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Osmangazi Belediyesi, geniş bir katılım ile engelli bireylere özel bir etkinlik düzenledi.

BURSA (İGFA) - 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında çeşitli çalışmalara imza atan Osmangazi Belediyesi, bu kez Osmangazi Kent Lokantası'nda engelli bireyler için kahvaltı gerçekleştirdi. Etkinliğe Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Güney, Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Şafak Sayan, Osmangazi Kent Konseyi Genel Sekreteri Mutlu Çınar, Demokratik Sol Parti Bursa İl Başkanı Mehmet Seskır, Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Orhan Koca ile engelli bireyler ve aileleri katıldı.

'Size Verilen Haklar Lütuf Değil, Haktır'

Engelli bireylere yönelik etkinliklerin sayısının artmasının memnuniyet verici olduğunu dile getiren Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Güney, 'Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a çok teşekkür ediyorum, sadece bu güzel etkinlik için değil, diğer zamanlarda da engellilere yönelik yaptıkları için. İnşallah bu artarak devam eder. Engelli bireylere verilen haklar lütuf değildir, uluslararası sözleşmeler var. Birleşmiş Milletler'in engelli hakları sözleşmesi var, Türkiye bunu 2009'da imzaladı. Dolayısıyla bizim anayasamızın da üstünde bir kural, devlet engellilere bu hakları vermek zorunda. Sizlere verilen haklar lütuf değil, haktır. Hem Allah tarafından, hem kanun tarafından. Niye bunu söylüyorum? Haklarınızı arayın, isteyin. Biz eksiklikleri tamamlayalım.' diye konuştu.

'Daha Erişilebilir Bir Yaşam Oluşturmakla Yükümlüyüz'

Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Şafak Sayan da, engelin insanların hayatlarına konulmuş bir sınır olmadığını dile getirerek, 'Engel, toplumun görmediği, hissetmediği, dikkate almadığı alanlarda başlar. Bizler bu sınırları kaldırmak, görünmez engelleri yok etmek ve herkes için daha erişilebilir bir yaşam oluşturmakla yükümlüyüz. Toplumun gerçek gücü, farklılıklarına değer vermesinde, eşitliği benimsemesinde, dayanışmayı büyütmesinde çıkar.' ifadelerini kullandı.

Etkinliklerin Finali Tiyatro Oyunuyla Gerçekleşecek

Osmangazi Kent Konseyi Genel Sekreteri Mutlu Çınar ise, yoğun bir şekilde çalışmaların sürdüğünü vurgulayarak, 'Osmangazi Belediyesi'nde engelli bireylere yönelik dördüncü etkinlik, yarın da Osmangazi Belediyesi'nin 3 Aralık'a yönelik etkinliklerinin finali tiyatro ile yapılacak.' diyerek, tüm Bursalıları 'Miras Değil Mübarek' adlı tiyatro oyununa davet etti. Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Orhan Koca da yaptığı açıklamada, büyük bir özveri ile çalıştıklarını kaydederek, 'Hiçbir engelli birey evde kalmamalı. Özgürce dolaşabildiği bir Bursa için, Osmangazi için elimizden geleni fazlasıyla yapacağız.' açıklamasında bulundu.

Kahvaltının ardından çalan müzikler eşliğinde doyasıya eğlenen engelli bireyler, coşku dolu anlar yaşadı.