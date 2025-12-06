Manisa Büyükşehir Belediyesi, yerel yönetişimde şeffaflık ve hesap verebilirliği artırmak amacıyla 'Manisa Sivil Katılım Stratejisi ve Eylem Planı' toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı ile yerelde karar alma süreçlerine vatandaş ve sivil toplumun katılımının en üst düzeye çıkması hedefleniyor.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uygulanan Sivil Katılım Projesi çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında, 'Manisa Sivil Katılım Stratejisi ve Eylem Planı'nın tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Mehmet Ali Çağırıcı, şube müdürleri, sivil toplum kuruluşları, ilgili müdürlüklerin temsilcileri ile UNDP Saha Koordinatörü Serkan Gümüş katıldı. Plan, 2024-2026 döneminde Manisa'yı Türkiye'nin en katılımcı şehirlerinden biri yapma vizyonunu hedefliyor.

Vatandaşlarıyla Birlikte Yöneten Bir Kurum Olma Vizyonu Güçleniyor

Toplantının açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Mehmet Ali Çağırıcı, 'Kentimizin geleceği, sadece belediyenin değil, tüm Manisalıların ortak sorumluluğunda. Bu eylem planı, hemşerilerimizin ve STK'larımızın sesini karar mekanizmalarına taşıyacak kurumsal bir çerçeve sunuyor. Amacımız, şeffaflığı ve hesap verilebilirliği temel alan güçlü bir yerel yönetişim modelini kalıcı hale getirmek. Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu projeyle, sadece hizmet üreten değil, aynı zamanda vatandaşlarıyla birlikte yöneten bir kurum olma vizyonunu güçlendirmiştir' dedi.